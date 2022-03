Apple Classical présentée demain lors du Keynote Peek Performance ?

Selon Steve Moser, la nouvelle application Apple Classical sera présentée demain lors du premier Keynote d'Apple en 2022. L'occasion idéale pour découvrir ce projet secret qui devrait faire plaisir aux abonnés Apple Music fans de musique classique.

L'été dernier, Apple a mis la main sur le service de streaming spécialisé dans la musique classique, Primephonic. L'idée de base paraissait évidente, Apple souhaite muscler son jeu avec ce genre musical. Cependant, plusieurs rumeurs sont apparues ces derniers mois et nous laissent penser qu'une application dédiée à la musique classique serait en développement.



Une application qui se nommerait Apple Classical si l'on en croit le dernier APK d'Apple Music sur Android. À l'intérieur de cette application, les abonnés pourraient découvrir une plateforme avec une toute nouvelle expérience spécialement conçue pour les fans de musique classique.

En ce qui concerne l'abonnement, il suffirait d'être abonné à Apple Music pour avoir accès gratuitement et en illimité à Apple Classical. Pour ce qui est du concept, les fonctionnalités, le design, la date de sortie, les ajouts... nous n'avons à l'heure actuelle aucune information.



Toutefois, comme expliqué par Steve Moser, développeur iOS, Apple a ajouté une image d'une clé de sol dans une des dernières bêtas d'iOS 15.4. La clé de sol qui est l'un des symboles de la musique classique.



D'après lui, il y a de fortes chances pour qu'Apple présente cette toute nouvelle application demain soir lors de son Keynote Peek Performance. Il ne reste donc plus qu'à patienter quelques heures. Pour rappel, l'iPhone SE 3 et l'iPad Air 5 sont les deux produits les plus susceptibles d'être dévoilés lors de cette conférence. Apple Classical pourrait alors être un petit cadeau supplémentaire pour la partie "services".



Apple added a treble clef image in one of their recent iOS beta releases. There is a good chance we will hear about Apple Classical at tomorrow’s event and an even better chance that the logo for Apple Classical will include a treble clef. #AppleClassical #AppleEvent pic.twitter.com/XsKVd6bK9F