Apple publie la bêta 5 d'iOS 15.4, iPadOS 15.4 et tvOS 15.4

Il y a 1 heure

iOS iPadOS

Medhi Naitmazi

Apple publie ce soir la bêta 5 des prochaines mises à jour iOS 15.4, iPadOS 15.4 et tvOS 15.4 aux développeurs. Il s'agit d'une nouvelle version dans le programme de bêta avant la Release Candidate et la sortie pour tous les utilisateurs. Pour rappel, iOS et iPadOS 15.4 sont attendus pour la semaine du 8 mars avec les nouveaux iPhone SE 3, iPad Air 5 et MacBook Pro 13 pouces M2.

Comment installer iOS 15.4

bêta 5 ?

Les développeurs peuvent télécharger la bêta 5 d'iOS 15.4 et d'iPadOS 15.4 via le site Apple Developer Center ou par connexion Wifi s’ils ont déjà installé le profil approprié sur un iPhone ou un iPad. Ce dernier se trouve justement sur le site des développeurs.

Les nouveautés d'iOS 15.4

iOS 15.4, iPadOS 15.4 et tvOS 15.4 (ainsi que HomePodOS 15.4) introduisent plusieurs évolutions importantes comme :

Comment installer tvOS 15.4 ?

Les développeurs peuvent télécharger la nouvelle version bêta 5 de tvOS 15.4 en téléchargeant un profil sur l'Apple TV à l'aide de Xcode.

Les nouveautés de tvOS 15.4

En ce qui concerne les nouveautés sur Appel TV, tvOS 15.4 ajoute :