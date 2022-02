AirTags : iOS 15.4 b4 a ajouté un avertissement anti-harcèlement

Il y a 4 heures

Accessoires Apple iOS

Medhi Naitmazi

La quatrième version bêta d'iOS 15.4, qui vient a été publiée hier soir, introduit les modifications apportées à l'AirTag pour lutter contre le harcèlement qu'Apple a annoncées au début du mois, en fournissant un avertissement de configuration indiquant que l'utilisation d'un AirTag ou d'un autre objet lié au réseau Localiser pour suivre une personne sans son consentement est un crime.

Apple met en place ses nouvelles indications autour des AirTags

Le nouvel écran indique : "Vous pouvez localiser cet objet en utilisant le réseau Localiser. L'utilisation de cet objet pour suivre des personnes sans leur consentement est un crime dans de nombreuses régions du monde. Cet objet est conçu pour être détecté par les victimes et pour permettre aux forces de l'ordre de demander des informations d'identification sur le propriétaire."

Avec cet avertissement, Apple veut faire comprendre à ceux qui utiliseraient les AirTags et les appareils compatibles d'entreprises tierces comme outils de traque qu'un tel cas d'utilisation est illégal et a des répercussions pénales. Apple a prévenu au début du mois que l'avertissement serait ajouté à une prochaine mise à jour.



Apple a également déclaré qu'elle corrigerait un bug qui semait la confusion autour du suivi non désiré, un changement qui est également dans la nouvelle bêta. Les AirPods peuvent provoquer un avertissement "Alerte d'accessoire inconnu", ce qui est valable avec les AirPods Pro, les AirPods Max, les AirPods de troisième génération et, dans certains cas, un accessoire Localiser.



À l'avenir, Apple veillera à ce que tous les accessoires s'identifient correctement afin qu'il n'y ait plus de confusion concernant les appareils autre que les AirTags.



Dans la version bêta actuelle d'iOS 15.4, m Apple a également apporté d'autres modifications mineures. Dans l'application Localiser, il n'y a plus d'option pour désactiver les "alertes de sécurité des objets", Apple proposant à la place les options "Personnaliser les notifications Localiser" et "Personnaliser les notifications de suivi".



Enfin, plus tard dans l'année, Apple prévoit d'introduire des mesures supplémentaires de lutte contre le harcèlement, notamment la prise en charge de la recherche de précision pour les AirTags inconnus, des alertes d'affichage qui s'affichent à chaque fois qu'un son est émis et des sons d'AirTag plus forts. Tout un programme.