AirTags : Apple annonce des mesures contre les utilisations abusives

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Accessoires Apple

Julien Russo

L'AirTag est un nouveau produit pour Apple, l'entreprise est encore récente sur le marché des traqueurs d'objet et c'est en partie pour cela que des erreurs ont été commises. On pense par exemple au fait d'avertir uniquement les utilisateurs Apple qu'ils sont suivis et pas les propriétaires de smartphones sous Android. Cependant, Apple écoute, analyse les remontées et discute avec les associations et les forces de l'ordre pour éviter que les AirTags soient utilisés à des fins de malhonnêteté.

Apple annonce de nouvelles mesures pour les AirTags

Avec l'AirTag il ne faut pas voir que les mauvais côtés, il y a aussi une tonne de témoignages d'utilisateurs qui remercient Apple d'avoir révolutionné leur quotidien en leur permettant de toujours retrouver leurs clés, leur portefeuille, le doudou de leurs enfants... L'AirTag est merveilleux sur tous les points !

Toutefois, ce que n'accepte pas Apple, c'est que son traqueur d'objet soit utilisé pour suivre une personne, pour localiser et voler un véhicule... Les histoires ont été nombreuses jusqu'ici.

Dans son communiqué de presse, Apple explique :

Nous avons vu des rapports de personnes qui tentaient d'abuser d'AirTag à des fins malveillantes ou criminelles.

Apple travaille en étroite collaboration avec divers groupes de sécurité et organismes d'application de la loi. Grâce à nos propres évaluations et à ces discussions, nous avons identifié encore plus de façons de mettre à jour les avertissements de sécurité AirTag et d'aider à nous protéger contre d'autres suivis indésirables.

À travers les échanges avec les forces de l'ordre, Apple a rapidement compris les faiblesses de l'AirTag exploités par les criminels. Les ingénieurs et développeurs ont travaillé ensemble pour proposer de nouvelles mesures plus strictes pour empêcher les mauvaises pratiques avec les AirTags.

Qu'est-ce qui change ?

Nouveaux avertissements de confidentialité lors de la configuration d'AirTag : Dans une prochaine mise à jour logicielle, chaque utilisateur qui configure son AirTag pour la première fois verra un message indiquant clairement qu'AirTag est destiné à suivre ses propres effets personnels, que l'utilisation d'AirTag pour suivre les personnes sans consentement est un crime dans de nombreuses régions du monde.

Dans une prochaine mise à jour logicielle, chaque utilisateur qui configure son AirTag pour la première fois verra un message indiquant clairement qu'AirTag est destiné à suivre ses propres effets personnels, que l'utilisation d'AirTag pour suivre les personnes sans consentement est un crime dans de nombreuses régions du monde. Résolution des problèmes d'alerte pour les AirPods : Nous avons entendu des utilisateurs qui ont déclaré avoir reçu une alerte "Accessoire inconnu détecté". Nous avons confirmé que cette alerte ne s'affichera pas si un AirTag est détecté près de chez vous - uniquement les AirPods (3e génération), AirPods Pro, AirPods Max ou un accessoire réseau Localiser mon tiers. Dans la même mise à jour logicielle, nous mettrons à jour l'alerte que les utilisateurs reçoivent pour indiquer que les AirPods voyagent avec eux au lieu d'un "accessoire inconnu".

Nous avons entendu des utilisateurs qui ont déclaré avoir reçu une alerte "Accessoire inconnu détecté". Nous avons confirmé que cette alerte ne s'affichera pas si un AirTag est détecté près de chez vous - uniquement les AirPods (3e génération), AirPods Pro, AirPods Max ou un accessoire réseau Localiser mon tiers. Dans la même mise à jour logicielle, nous mettrons à jour l'alerte que les utilisateurs reçoivent pour indiquer que les AirPods voyagent avec eux au lieu d'un "accessoire inconnu". Documentation d'assistance mise à jour : Aujourd'hui, Apple met à jour son article d'assistance de suivi indésirable sur apple.com pour communiquer les fonctionnalités de sécurité intégrées à AirTag, AirPods et Localiser les accessoires réseau. Cette page comprend maintenant des explications supplémentaires sur les accessoires Localiser mes accessoires qui peuvent déclencher une alerte de suivi indésirable, plus de visuels pour fournir des exemples spécifiques de telles alertes et des informations mises à jour sur ce qu'il faut faire après avoir reçu une alerte, y compris des instructions pour désactiver un AirTag, des AirPods ou un accessoire réseau Localiser. Il existe également des liens vers des ressources que les individus peuvent utiliser s'ils estiment que leur sécurité est en danger, telles que le Réseau national pour mettre fin à la violence domestique et le Centre national pour les victimes de crimes.

Aujourd'hui, Apple met à jour son article d'assistance de suivi indésirable sur apple.com pour communiquer les fonctionnalités de sécurité intégrées à AirTag, AirPods et Localiser les accessoires réseau. Cette page comprend maintenant des explications supplémentaires sur les accessoires Localiser mes accessoires qui peuvent déclencher une alerte de suivi indésirable, plus de visuels pour fournir des exemples spécifiques de telles alertes et des informations mises à jour sur ce qu'il faut faire après avoir reçu une alerte, y compris des instructions pour désactiver un AirTag, des AirPods ou un accessoire réseau Localiser. Il existe également des liens vers des ressources que les individus peuvent utiliser s'ils estiment que leur sécurité est en danger, telles que le Réseau national pour mettre fin à la violence domestique et le Centre national pour les victimes de crimes. Recherche de précision : Cette capacité permet aux destinataires d'une alerte de suivi indésirable de localiser un AirTag inconnu avec précision. Les utilisateurs d'iPhone 11, d'iPhone 12 et d'iPhone 13 pourront utiliser Précision Finding pour voir la distance et la direction vers un AirTag inconnu lorsqu'il est à portée. Lorsqu'un utilisateur d'iPhone se déplace, Précision Finding fusionne l'entrée de l'appareil photo, de l'ARKit, de l'accéléromètre et du gyroscope pour le guider vers l'AirTag à travers une combinaison de son, d'haptique et de rétroaction visuelle.

Cette capacité permet aux destinataires d'une alerte de suivi indésirable de localiser un AirTag inconnu avec précision. Les utilisateurs d'iPhone 11, d'iPhone 12 et d'iPhone 13 pourront utiliser Précision Finding pour voir la distance et la direction vers un AirTag inconnu lorsqu'il est à portée. Lorsqu'un utilisateur d'iPhone se déplace, Précision Finding fusionne l'entrée de l'appareil photo, de l'ARKit, de l'accéléromètre et du gyroscope pour le guider vers l'AirTag à travers une combinaison de son, d'haptique et de rétroaction visuelle. Alerte d'affichage avec son : Lorsque l'AirTag émet automatiquement un son pour alerter toute personne à proximité de sa présence et qu'il est détecté en mouvement avec votre iPhone, iPad ou iPod Touch, nous afficherons également une alerte sur votre appareil sur laquelle vous pourrez ensuite prendre des mesures, comme la lecture d'un son ou l'utilisation de Précision Finding, si disponible. Cela aidera dans les cas où l'AirTag peut se trouver dans un endroit où il est difficile à entendre, ou si le haut-parleur AirTag a été altéré.

Lorsque l'AirTag émet automatiquement un son pour alerter toute personne à proximité de sa présence et qu'il est détecté en mouvement avec votre iPhone, iPad ou iPod Touch, nous afficherons également une alerte sur votre appareil sur laquelle vous pourrez ensuite prendre des mesures, comme la lecture d'un son ou l'utilisation de Précision Finding, si disponible. Cela aidera dans les cas où l'AirTag peut se trouver dans un endroit où il est difficile à entendre, ou si le haut-parleur AirTag a été altéré. Affiner la logique d'alerte de suivi indésirable : Notre système d'alerte de suivi indésirable utilise une logique sophistiquée pour déterminer comment nous alertons les utilisateurs. Nous prévoyons de mettre à jour notre système d'alerte de suivi indésirable pour informer les utilisateurs plus tôt qu'un accessoire réseau AirTag ou Find My inconnu peut voyager avec eux.

Notre système d'alerte de suivi indésirable utilise une logique sophistiquée pour déterminer comment nous alertons les utilisateurs. Nous prévoyons de mettre à jour notre système d'alerte de suivi indésirable pour informer les utilisateurs plus tôt qu'un accessoire réseau AirTag ou Find My inconnu peut voyager avec eux. Réglage du son d'AirTag : Actuellement, les utilisateurs iOS qui reçoivent une alerte de suivi indésirable peuvent lire un son pour les aider à trouver l'AirTag inconnu. Nous ajusterons la séquence de tons pour utiliser plus de tons les plus forts afin de rendre un AirTag inconnu plus facilement localisable.

Apple rappelle également que la coopération avec les forces de l'ordre dans les enquêtes qui impliquent les AirTags peut aller très loin. En effet, l'entreprise n'hésite pas une seule seconde à communiquer l'identité de la personne qui est propriétaire de l'AirTag.

Comment Apple sait cela ?

Chaque AirTag a un numéro de série unique, dès que vous activez le traqueur d'objet avec votre iPhone, ce numéro de série va venir s'enregistrer sur votre Apple ID.

La firme de Cupertino possède un logiciel capable de révéler le compte Apple qui se cache derrière chaque numéro de série d'AirTag, cette information est instantanément transmise à la police qui s'occupe après de convoquer le principal intéressé.



