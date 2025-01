AirTags : Apple renforce l'étiquetage de sécurité pour les piles

Apple vient de recevoir un avis de violation de la part de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) concernant ses AirTags. L'entreprise n'avait pas respecté certaines exigences d'étiquetage de sécurité, mais a rapidement pris des mesures correctives pour protéger les enfants des dangers liés aux piles.

De nouvelles étiquettes de mise en garde obligatoires

La loi Reese, entrée en vigueur le 19 mars 2024 aux États-Unis, impose des exigences strictes pour les produits contenant des piles boutons ou des piles plates. Si les AirTags d'Apple respectaient bien les normes techniques de sécurisation de leur pile au lithium, les unités importées après cette date ne comportaient pas les avertissements obligatoires sur le produit et l'emballage concernant les risques d'ingestion par les enfants. Pour remédier à cette situation, Apple a mis en place plusieurs mesures :

Ajout d'un symbole d'avertissement à l'intérieur du compartiment de la pile

Mise à jour des boîtes d'AirTag avec de nouvelles mentions et symboles d'avertissement

Intégration d'alertes de sécurité dans l'application Find My lors du remplacement de la pile

Une mise en conformité rapide mais des questions en suspens

Si Apple a réagi promptement pour se mettre en conformité avec la réglementation, la CPSC souligne que des unités non conformes ont déjà été vendues aux consommateurs. L'ajout d'avertissements dans l'application Find My permettra néanmoins de sensibiliser les utilisateurs d'AirTags plus anciens aux dangers potentiels.



Cette mise à jour intervient alors que les AirTags ont déjà fait l'objet de controverses par le passé, notamment concernant leur utilisation potentielle pour le harcèlement. Apple continue d'améliorer la sécurité de ses trackers, comme en témoigne la récente mise à jour iOS 18.2 qui a apporté de nouvelles fonctionnalités.



Pour rappel, les piles boutons représentent un danger réel pour les jeunes enfants en cas d'ingestion, pouvant causer des blessures graves voire mortelles. La CPSC rappelle que tous les fabricants, importateurs et distributeurs doivent se conformer à la loi Reese sous peine de sanctions.



Source