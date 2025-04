Souris Pro Click V2 Vertical : Razer s'attaque au marché des souris ergonomiques

Razer vient de dévoiler sa nouvelle gamme de souris ergonomiques avec la Pro Click V2 et, pour la première fois, une version verticale baptisée Pro Click V2 Vertical Edition. Ces nouveaux modèles visent à combiner confort ergonomique et performances gaming, une approche intéressante pour les utilisateurs Mac qui cherchent une alternative aux périphériques Apple.

Une ergonomie repensée pour le confort

La grande nouveauté est sans conteste la Pro Click V2 Vertical Edition, première souris verticale de Razer. Avec son angle de 71,7°, elle adopte une position "poignée de main" naturelle qui réduit considérablement les tensions musculaires lors d'une utilisation prolongée. Son design rappelle la MX Vertical de Logitech, mais avec un angle encore plus prononcé (71,7° contre 57° pour la Logitech).

La version standard Pro Click V2 conserve quant à elle une ergonomie plus classique avec une inclinaison de 30°, des grips caoutchoutés et un repose-pouce étendu pour améliorer le confort.

Compatibilité Mac : quelques limitations

Pour les utilisateurs Mac, il faut noter que ces souris fonctionneront en mode basique via Bluetooth ou avec leur dongle sans fil, mais avec des limitations. Comme souvent chez Razer, le logiciel Synapse permettant de personnaliser les boutons et les fonctionnalités avancées n'est pas disponible sur macOS.

Heureusement, des solutions tierces comme SteerMouse ou BetterTouchTool permettent de contourner partiellement cette limitation en programmant les boutons supplémentaires. Une autre astuce consiste à configurer initialement la souris sur un PC Windows avant de l'utiliser sur Mac, certains paramètres étant conservés dans la mémoire interne de la souris.

Performances et fonctionnalités

Côté technique, ces souris embarquent le capteur optique Focus Pro 30K offrant une précision de 99,8%, fonctionnant même sur des surfaces en verre. L'autonomie est impressionnante avec jusqu'à 6 mois pour la version verticale et 3,5 mois pour la standard.

Parmi les fonctionnalités notables, on trouve l'éclairage Chroma RGB (18 zones pour la verticale, 14 pour la standard), la connectivité multi-appareils (jusqu'à 5 connexions différentes), et même une fonction "AI Prompt Master" pour accéder rapidement à ChatGPT ou Microsoft Copilot sur Windows.

Disponibles depuis le 24 avril 2025, la Pro Click V2 est proposée à 109,99€ et la version verticale à 129,99€. Un investissement conséquent, mais qui pourrait séduire les utilisateurs Mac cherchant une alternative ergonomique aux périphériques traditionnels. Au moins, ces souris ne se rechargent pas par le dessous contrairement à la Magic Mouse.

