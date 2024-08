Logitech dément finalement vouloir créer une souris par abonnement

Logitech a récemment été au cœur d'une controverse après des propos de sa CEO Hanneke Faber évoquant un concept de "souris à vie" par abonnement. Cette idée d'une souris haut de gamme avec des mises à jour logicielles régulières, potentiellement liée à un modèle d'abonnement, a immédiatement suscité l'indignation de nombreux utilisateurs. Face au tollé provoqué, le fabricant suisse a rapidement démenti l'existence d'un tel projet, mais cette polémique illustre la sensibilité des consommateurs sur la multiplication des abonnements.

La CEO de Logitech crée la confusion

Hanneke Faber, à la tête de Logitech depuis décembre dernier, s'est exprimée sur sa vision d'une "souris à vie" lors du podcast Decoder de The Verge. Elle a décrit un produit conceptuel plus lourd et robuste qu'une souris classique, couplé à des services logiciels régulièrement mis à jour.

Interrogée sur un éventuel modèle économique par abonnement pour cette souris, la CEO a répondu "pourquoi pas", en le comparant aux services de visioconférence de la marque. Des propos qui ont mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs jugeant inacceptable de payer chaque mois pour un accessoire aussi essentiel, alors que l'achat unique est la norme depuis des décennies.

​Logitech nie l'existence d'un tel projet

Devant l'ampleur de la polémique, Logitech a rapidement réagi via un communiqué de sa responsable communication Nicole Kenyon :

Il n'y a aucun projet de souris par abonnement. La souris mentionnée n'est pas un produit réel ou prévu, mais un aperçu d'une réflexion interne provocante sur les possibilités futures d'électronique grand public plus durable.

La marque cherche donc à éteindre l'incendie en niant l'existence concrète d'un tel projet. Les propos de sa CEO relevaient plus d'une réflexion conceptuelle sur l'avenir des périphériques que d'une véritable feuille de route produit. Mais le mal est fait.

Ce n'est pas la première fois que les déclarations d'Hanneke Faber sont rectifiées a posteriori par Logitech. Récemment, elle avait laissé entendre que les produits de maison connectée de la marque étaient "quasiment abandonnés", ce que l'entreprise s'était empressée de démentir.

Des propos maladroits pour celle qui a pris les rênes de Logitech il y a seulement quelques mois. Même si le concept de "souris à vie" par abonnement ne verra sans doute jamais le jour, il illustre les réflexions des fabricants pour générer des revenus récurrents. Mais la perspective de payer chaque mois pour un accessoire aussi basique qu'une souris semble difficilement acceptable pour les consommateurs. En tout cas, ce n'est pas tout de suite que Logitech arriverait à imposer un modèle par abonnement.