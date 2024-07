Logitech envisage de sortir une souris par abonnement

Logitech, le géant suisse des périphériques, envisage une révolution dans le monde des accessoires informatiques. Hanneke Faber, PDG de l'entreprise, a récemment dévoilé un concept audacieux : la "souris éternelle". Cette idée pourrait bien bousculer le marché des périphériques et soulève des questions importantes sur notre consommation tech.

Une souris conçue pour durer

L'idée de Logitech est audacieuse : créer une souris de haute qualité, destinée à accompagner son utilisateur toute sa vie. Faber compare ce produit à une montre de luxe, un objet précieux qu'on ne jette jamais. Cette approche contraste fortement avec le cycle de renouvellement habituel des périphériques, généralement de trois à quatre ans.



Ce concept fait écho à la philosophie d'Apple en matière de durabilité. La firme de Cupertino est connue pour la longévité de ses produits, avec des mises à jour logicielles durant de nombreuses années et un support de qualité. Cependant, l'idée de Logitech va encore plus loin, en proposant une solution potentiellement "éternelle".



Cette approche soulève également des questions environnementales. En prolongeant la durée de vie des périphériques, on pourrait réduire significativement les déchets électroniques. C'est la première raison invoquée par Logitech : un abonnement permettrait de récupérer et réparer indéfiniment les souris défectueuses, sans devoir les changer entièrement.

L'abonnement : un nouveau paradigme pour les périphériques ?

La particularité de cette "souris éternelle" réside dans son modèle économique : Logitech envisage un système d'abonnement pour les mises à jour logicielles et le support. Cette approche, inspirée du monde du logiciel, soulève des questions sur l'acceptation des consommateurs. Il a toujours été très difficile de faire adopter des abonnements pour du hardware. Si le concept fonctionne largement pour les cartouches d'imprimante — et respecte les promesses environnementales et économiques — il est compliqué de trouver des exemples de produits qui ne soient pas des consommables.

Apple, qui a déjà adopté le modèle de l'abonnement pour ses services, pourrait-elle étendre ce concept à ses périphériques ? De fait, beaucoup de personnes (en particulier aux Etats-Unis) possèdent un iPhone par abonnement, soit par le biais de leur opérateur soit en passant par un crédit. On peut imaginer un modèle d'abonnement similaire pour les périphériques ou les AirPods par exemple, des produits qui contiennent une batterie et qui ne sont donc pas éternels par définition.

Ce nouveau paradigme, s'il se concrétise, pourrait redéfinir notre rapport aux accessoires informatiques. Reste à voir si les consommateurs seront prêts à franchir le pas d'une souris à abonnement, fut-elle "éternelle".



