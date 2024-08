Logitech lance le Combo Touch, un clavier pour iPad Air 6 et iPad Pro M4

Mardi après-midi, Apple a lancé une nouvelle gamme d’iPad Air et d’iPad Pro, une occasion parfaite pour les accessoiristes de lancer de nouveaux produits dans leur catalogue. À moins d’une semaine après l’annonce d’Apple, Logitech révèle déjà la commercialisation imminente d’une alternative au nouveau Magic Keyboard très coûteux d’Apple !

Et si c’était le clavier tiers parfait pour l’iPad Pro M4 et l’iPad Air 6 ?

Logitech innove une fois de plus dans le domaine des accessoires pour iPad avec le lancement de son nouveau clavier, le Combo Touch. Ce nouveau produit est décrit par la marque comme étant spécialement conçu pour les dernières générations d'iPad : l'iPad Air 6 et l'iPad Pro M4. Le clavier se distingue par sa légèreté exceptionnelle (qui suit le même chemin que les nouveaux iPad), faisant de lui le plus portable que Logitech ait jamais conçu, tout en offrant une gamme complète de fonctionnalités adaptées à divers usages.



Le Combo Touch est compatible avec l'iPad Air 6 dans ses deux dimensions, ainsi qu'avec les deux versions de l'iPad Pro M4, assurant une polyvalence sans précédent. Il intègre un clavier détachable et un support ajustable, ce qui le rend idéal pour écrire, dessiner, ou encore lire dans une variété de positions et de contextes.

Le Combo Touch est équipé d'un trackpad multi-touch qui surpasse les attentes en termes de performance. Voici comment Logitech le présente :

Le grand trackpad de haute précision vous donne plus de liberté, plus de contrôle et plus de précision pour vous attaquer aux tâches. Balayez, appuyez, pincez et faites défiler grâce à une prise en charge complète des gestes Multi-Touch.

En plus de ses capacités interactives, le Combo Touch offre des touches rétroéclairées avec seize niveaux de luminosité et des touches de raccourci pour un accès rapide aux fonctions courantes telles que le contrôle du volume et la gestion des médias. Il se connecte via un connecteur intelligent, éliminant ainsi le besoin d'appairage Bluetooth.



Logitech a aussi longuement travaillé sur la partie protection, l’accessoiriste à conscience qu’avec des iPad à plus de 1000 euros, les consommateurs recherchent un minimum de protection afin d’avoir l’esprit tranquille en cas de chute. D’après le fabricant, le Combo Touch sert également de couverture protectrice robuste, il enveloppe l'iPad pour le sécuriser contre les chocs et les rayures.

Et les tarifs ?

Pour le moment, Logitech n’a pas encore annoncé les prix pour la France, cependant si on regarde les US, Le Combo Touch est proposé à un prix de 200 dollars pour le modèle iPad Air de 11 pouces et de 230 dollars pour celui de 13 pouces. Pour les détenteurs d'un iPad Pro, les modèles de 11 et 13 pouces du Combo Touch sont disponibles respectivement à 230 et 260 dollars.



Disponible sur le site de Logitech