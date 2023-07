Le clavier Logitech Slim Folio Pro pour iPad Pro est en promotion

L'intérêt principal d'un iPad, c'est évidemment l'interaction tactile, cependant beaucoup de consommateurs souhaitent obtenir une autre expérience qui se rapproche plus de celle d'un MacBook. Pour cela, les accessoiristes proposent des claviers physiques vous permettant de vous séparer temporairement du tactile de l'iPad pour une vraie expérience de frappe !

Le clavier le plus populaire de Logitech est à -36%

Pour une durée temporaire, un revendeur propose en ce moment sur Amazon un clavier sans fil Bluetooth Logitech pour iPad Pro de 12,9 pouces à seulement... 89€ au lieu de 139€, ce qui représente une promotion exceptionnelle de -36%. Cet accessoire a connu énormément de réductions attrayantes ces derniers mois, mais jamais à un tarif aussi bas. Il n'est pas à exclure que le revendeur cherche à écouler les derniers stocks qui étaient dédiés aux deux journées du Prime Day qui ont eu lieu le 11 et 12 juillet.



Il n'est pas mentionné combien de temps restera la promotion, toutefois, si vous êtes intéressé, prenez une décision rapidement, car ce bon plan peut s'interrompre à tout moment. À noter quand même que la livraison n'est pas disponible en 1 jour ouvré, il faudra vous armer de patience, car l'expédition aura lieu au cours de la première semaine d'août.

Un clavier Bluetooth qui vaut le coup

Ce clavier Bluetooth pour iPad Pro offre une multitude d'avantages pour améliorer l'expérience utilisateur :

Touches Rétroéclairées : les touches rétroéclairées, comparables à celles des ordinateurs portables, vous permettent d'écrire facilement, que ce soit de jour ou de nuit, pour augmenter votre productivité où que vous soyez.

: les touches rétroéclairées, comparables à celles des ordinateurs portables, vous permettent d'écrire facilement, que ce soit de jour ou de nuit, pour augmenter votre productivité où que vous soyez. Grandes Touches bien Espacées et Raccourcis iOS : le clavier est conçu pour une saisie rapide et précise grâce à ses grandes touches bien espacées et ses raccourcis iOS. Ces caractéristiques facilitent une frappe confortable.

: le clavier est conçu pour une saisie rapide et précise grâce à ses grandes touches bien espacées et ses raccourcis iOS. Ces caractéristiques facilitent une frappe confortable. Étui Léger et Robuste avec Tissu Externe Lisse : ce clavier possède un étui léger mais solide qui protège l'iPad Pro contre les éraflures, rayures et projections. De plus, son tissu externe lisse ajoute une touche de sophistication.

: ce clavier possède un étui léger mais solide qui protège l'iPad Pro contre les éraflures, rayures et projections. De plus, son tissu externe lisse ajoute une touche de sophistication. Fermeture Aimantée Sécurisée : la fermeture aimantée de l'étui assure une protection efficace de l'écran de l'iPad Pro pendant les déplacements.

: la fermeture aimantée de l'étui assure une protection efficace de l'écran de l'iPad Pro pendant les déplacements. Espace de Chargement et de Rangement pour Apple Pencil : cet espace dédié permet de charger l'Apple Pencil (2e génération) sans retirer l'étui et offre également un endroit sûr pour le ranger lors de vos déplacements.

: cet espace dédié permet de charger l'Apple Pencil (2e génération) sans retirer l'étui et offre également un endroit sûr pour le ranger lors de vos déplacements. Économie d'Énergie Automatique Marche/Arrêt : la fonction marche/arrêt automatique intelligente aide à économiser la batterie, permettant ainsi une utilisation prolongée entre chaque charge.

: la fonction marche/arrêt automatique intelligente aide à économiser la batterie, permettant ainsi une utilisation prolongée entre chaque charge. Couplage Bluetooth Low Energy : cette technologie permet une connexion sans fil fiable et économe en énergie entre l'iPad Pro et le clavier.

Ajoutons à cela une autonomie pouvant aller jusqu'à 3 mois avec une utilisation raisonnable, une performance impressionnante pour un clavier dédié aux iPad Pro 12,9 pouces. Ces caractéristiques font de ce clavier Bluetooth une option idéale pour augmenter votre productivité et votre confort !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.