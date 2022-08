Le très bon étui-clavier Combo Touch pour iPad est en promotion

Si vous êtes en possession d'un iPad récent et que vous voulez le transformer en un ordinateur portable, il n'y a rien de mieux qu'acquérir un étui-clavier, comme nous l'avions vu lors de notre test de l'iPad Pro M1 avec Magic Keyboard ou l'iPad Air 5 M1 avec Combo Touch. Justement, ce second accessoire signé Logitech est actuellement en promotion pour plusieurs modèles de tablettes. L'occasion de passer à la vitesse supérieure, iPadOS étant désormais bien plus abouti sur ce point.

Un accessoire moins cher pour iPad

Les prix du Combo Touch

Le Logitech Combo Touch est disponible depuis fin 2021, avec des prix débutant à 199,99 euros, et allant jusqu'à 229 euros pour le modèle iPad Pro 12,9 pouces. Ce n'est pas donné, pour un clavier et un étui, mais quand on le compare à l'alternative d’Apple, c'est une affaire. Le Magic Keyboard est pratiquement deux fois plus cher.

Les atouts du Combo Touch

Contrairement à ses (rares) concurrents en une seule pièce, le Combo Touch de Logitech propose un véritable produit 2-en-1. Vous pouvez l'utiliser comme une coque simple, ou bien en mode ordinateur avec le clavier magnétique.



Disponible dans une robe "beige" ou "grise", la première partie sert de coque de protection pour votre iPad, avec notamment un châssis rigide en caoutchouc qui inclut une découpe le long du bord supérieur pour maintenir magnétiquement un Apple Pencil en place pour le chargement. Les autres éléments sont évidemment accessibles comme le port USB-C (ou Lightning sur l'iPad de base), les haut-parleurs, les micros et le module de la caméra arrière.



Mais c'est évidemment dans son mode "complet" que le Combo Touch est le plus utile. Connecté au Smart Connector de l'étui, le clavier est auto-alimenté (ce qui libère le port pour la recharge ou les autres accessoires). L'ensemble est de très bonne facture, avec une texture plus agréable que le Magic Keyboard d'Apple puisqu'il ne laisse pas de traces de doigts. Contrairement à son concurrent, le Combo Touch ne propose pas de charnière ajustable à sa guise mais trois modes sur son rabat rigide et escamotable à l'arrière. Selon que vous écriviez, dessinez ou regardez un contenu, vous aurez toujours la bonne position.

Pour en revenir au clavier lui-même, l'espacement des touches est de 19 mm et leur course de 1 mm, de quoi assurer une saisie rapide. Le trackpad est également de bonne taille (55 mm x 110 mm). Les touches disposent de 16 niveaux de rétroéclairage et d'une rangée en haut pour 14 raccourcis de fonctions. Cela nous rappelle le modèle officiel mais il a deux avantages : il est moins bruyant et propose des signes plus compréhensibles de prime abord au niveau des raccourcis. Un vrai plus pour changer le volume sonore ou la luminosité d'un seul geste, un peu comme sur MacOS.

Conclusion et avis

Oui, le Combo Touch est une vraie réussite, qui permet de taper des documents plus rapidement, mais aussi se divertir sans salir l'écran de la tablette Apple. Si iPadOS ne remplace pas encore macOS, le Logitech Combo Touch propulse l'iPad dans une nouvelle dimension. Si vous avez un iPad Air 4 ou le dernier iPad Air 5 M1, foncez ! Idem pour les iPad Pro ou encore les iPad classiques.

Acheter le Combo Touch en promotion

Vous êtes convaincu par notre test ? Voici où trouver le Combo Touch au meilleur prix. Normalement vendu 149€ ou 199€ selon le modèle (ou 229€ en version 12,9 pouces), on le trouve en ce moment à :

