Clavier pour iPad : le Logitech Keys-To-Go est en promotion sur Amazon

Il y a 31 min

Accessoires Apple

Julien Russo

Vous êtes nombreux à acheter un iPad et vouloir une expérience supplémentaire que le tactile, c'est pour cela que les accessoiristes proposent en masse des claviers pour iPad. L'une des références dans ce secteur, c'est sans aucun doute Logitech, l'entreprise commercialise des claviers performants, portables et très légers.

Le Keys-To-Go est en promotion

Pour le travail à domicile ou pour les divertissements, un clavier peut toujours être utile dans diverses activités. Le Logitech Keys-To-Go est certainement le meilleur clavier actuellement en vente, en plus d'être compatible avec l'iPad, il se connecte aussi en Bluetooth à un iPhone et une Apple TV !

Les avantages

Discret pour le transport : Logitech a opté pour une conception ultra-fine avec une petite taille. Grâce à ce choix, vous pourrez le transporter pendant vos déplacements, il se glissera facilement dans un sac à dos.

: Logitech a opté pour une conception ultra-fine avec une petite taille. Grâce à ce choix, vous pourrez le transporter pendant vos déplacements, il se glissera facilement dans un sac à dos. Étanchéité : Évidemment, Logitech ne recommande pas l'utilisation sous l'eau. Cependant, l'entreprise a conscience qu'un accident est vite arrivé, c'est pour cela qu'une protection spéciale a été mise en place. Équipé du revêtement FabricSkin, le Logitech Keys-To-Go est protégé contre les éclaboussures, les miettes et même la saleté.

: Évidemment, Logitech ne recommande pas l'utilisation sous l'eau. Cependant, l'entreprise a conscience qu'un accident est vite arrivé, c'est pour cela qu'une protection spéciale a été mise en place. Équipé du revêtement FabricSkin, le Logitech Keys-To-Go est protégé contre les éclaboussures, les miettes et même la saleté. Connexion Bluetooth : Comme dit plus haut, ce clavier a été pensé pour une utilisation avec un iPad, mais il peut aussi fonctionner avec un iPhone ou une Apple TV. Pour cela, il suffira de connecter le clavier en Bluetooth depuis les réglages de vos appareils. La connexion est décrite comme étant ultra rapide !

: Comme dit plus haut, ce clavier a été pensé pour une utilisation avec un iPad, mais il peut aussi fonctionner avec un iPhone ou une Apple TV. Pour cela, il suffira de connecter le clavier en Bluetooth depuis les réglages de vos appareils. La connexion est décrite comme étant ultra rapide ! Autonomie : Le Logitech Keys-To-Go est capable de fonctionner pendant 3 mois sans faiblesse avec une utilisation raisonnable. À noter que quand vous approchez des 10-20% d'autonomie, un témoin lumineux se met à clignoter pour vous indiquer qu'il faut le recharger. Le câble USB est inclus dans le packaging.

Avec ce clavier pour iPad, vous aurez les mêmes sensations qu'un vrai clavier qu'on peut retrouver sur un ordinateur portable. Le clavier n'impose aucune limite et arrive à facilement suivre les utilisateurs qui écrivent très vite, on ne ressent aucune latence lors de l'utilisation !



Avec le Logitech Keys-To-Go, il est difficile de trouver un point faible par rapport aux modèles chez les concurrents. La seule chose qui peut décevoir, c'est l'absence de rétroéclairage intégré, ce qui est utile quand on utilise un clavier dans un environnement sombre. Ce choix de ne pas mettre cette fonctionnalité peut s'expliquer par une volonté de tout miser sur l'autonomie. Avec le rétroéclairage, Logitech, n'aurait jamais pu proposer jusqu'à 3 mois d'autonomie sur ce produit.

Prix et disponibilité

Le Keys-To-Go est normalement vendu au tarif de 69,99€. Pour une durée limitée, Logitech propose une réduction de -21%, ce qui fait chuter le prix à seulement 54,99€, ce qui est très raisonnable pour un clavier pour iPad !

Surtout qu'il se connecte à l'iPhone, l'Apple TV et même à d'autres appareils en dehors de l'écosystème pommé.



La disponibilité est immédiate, le produit est actuellement en stock chez Amazon. Les abonnés Prime peuvent profiter de la livraison en 1 jour ouvré et d'un retour gratuit s'ils ne sont pas satisfaits une fois déballé.