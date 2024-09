Logitech lance son clavier « Keys-To-Go 2 »

Parmi les accessoiristes pour l’iPad, on retrouve une valeur sûre : Logitech. Depuis plusieurs années, la marque propose des claviers convaincants qui permettent aux propriétaires d’iPad de retrouver la sensation d’un PC portable. Logitech a annoncé cette nuit le lancement de son nouveau clavier baptisé « Keys-To-Go 2 », un clavier qui a plusieurs arguments intéressants !

Logitech veut devenir votre premier choix en clavier pour iPad

Logitech a annoncé cette nuit le lancement de son tout nouveau clavier sans fil, le Keys-To-Go 2, un clavier compact et ultra-portable conçu spécialement pour les tablettes, en particulier l’iPad. L’un des points forts du Keys-To-Go 2 est son autonomie impressionnante, grâce à ses piles remplaçables, ce clavier peut fonctionner jusqu’à trois ans sans avoir besoin de changement de piles, une caractéristique qui le rend extrêmement pratique pour une utilisation prolongée.



Contrairement à d’autres claviers qui s’attachent directement à l’iPad, le Keys-To-Go 2 est un clavier totalement autonome, comme le Magic Keyboard d’Apple. Cette indépendance permet une plus grande flexibilité d’utilisation, que ce soit avec une tablette, un smartphone ou un autre appareil compatible. D’ailleurs, il peut se connecter en Bluetooth à trois appareils simultanément, facilitant ainsi la transition rapide entre eux selon les besoins de l’utilisateur.

Le Keys-To-Go 2 est également doté d’un couvercle intégré qui protège le clavier contre les rayures et les déversements (comme vous pouvez le constater dans l’image ci-dessus). Les touches à ciseaux, avec une course de 1 mm, offrent une expérience de frappe confortable et réactive, idéale pour les longues sessions de saisie.



En termes de design, Logitech propose ce clavier en trois coloris élégants :

Lilas

Gris pâle

Graphite

Comme l’a mentionné Logitech dans sa présentation, on retrouve aussi un côté pratique avec des touches de type « raccourcis » : la rangée supérieure du clavier intègre des touches de raccourci Play/Pause pour la lecture des médias, volume + et volume - pour gérer le volume en temps réel, deux touches + et - pour gérer la luminosité de l’écran et un bouton qui verrouille instantanément l’écran de l’iPad. Ces fonctionnalités permettent un accès facile aux commandes essentielles, ce qui évite à l’utilisateur d’interagir directement avec son iPad.



Le Keys-To-Go 2 de Logitech se présente comme un choix idéal pour les utilisateurs cherchant un clavier sans fil portable, durable et riche en fonctionnalités. Avec son design élégant, ses options de connectivité polyvalentes et ses caractéristiques pratiques, il s’impose comme un accessoire indispensable pour les possesseurs de tablettes et autres appareils compatibles Bluetooth.



Il sera commercialisé en France prochainement au prix de 90,74€. Logitech a déjà créé une fiche produit sur Amazon France pour la version QWERTY.