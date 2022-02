Un stylet pour iPad de 2018 à 2021 est en promotion sur Amazon (-25%)

Si vous souhaitez acquérir un stylet pour votre iPad, vous avez le choix de vous rapprocher d'Apple qui propose l'Apple Pencil de 1ère génération à 99€ et de seconde génération à 135€. Si vous cherchez un prix plus compétitif avec des fonctionnalités qui répondront à vos attentes, il y a aussi des alternatives intéressantes...

Un stylet pour iPad à moins de 25€, c'est possible !

Quand on regarde ce qu'est capable de faire un stylet sur un iPad, on se dit qu'il devient facile d'exprimer sa créativité et d'augmenter sa productivité dans le cadre professionnel.

Comme à son habitude, Apple vend un stylet avec un tarif excessivement élevé, mais heureusement on retrouve des stylets qui offrent quasiment l'équivalent à des prix largement plus accessibles. C'est le cas du stylet de Kecow, l'accessoiriste permet une grande compatibilité avec des fonctionnalités qui vont forcément attirer votre attention...

Les avantages

Une pointe robuste et durable, qui ne fait pas de bruit, qui possède une sensibilité élevée (98%) et qui n'abîme pas l'écran.

Autonomie de 20 heures avec une charge de 1,5 heure via un port USB-C. Un témoin lumineux vous informe si la charge est toujours en cours ou est terminée.

Conception magnétique, comme pour l'Apple Pencil d'Apple, il est possible de l'attacher sur le côté de votre iPad lorsque vous ne l'utilisez plus (sous réserve d'avoir un iPad compatible).

Démarrage ultra rapide d'un simple toucher sur le dessus du stylet.

Le développement s'est concentré sur l'utilisation pour la prise de notes, les dessins, les jeux et l'écriture de mails.

Pointe extrêmement facile à remplacer, deux pointes de rechange sont fournies dans le packaging.

Aucune connexion Bluetooth n'est requise pour le fonctionnement du stylet

Une petite coque de protection pour la pointe du stylet est fournie pour éviter de l'endommager

Attention, ce stylet n'est compatible qu'avec les iPad commercialisés entre 2018 et 2021, si vous possédez un iPad qui est sorti avant 2018, le stylet ne fonctionnera pas !

La marque informe également que le stylet marchera sur la plupart des applications de peintures et de travail, voici une liste : Notes d'Apple, UPAD Lite, Notability, Procreate, SketchBook, Art Set, Zen Brush 2, Sketeches, Concepts, Paper, Painter, Medibang Paint...

Prix et disponibilité

Le stylet pour iPad de Kecow est en promotion, vous pouvez l'acheter au prix de 22,94€ au lieu de 29,99€. Les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré et du retour gratuit en cas d'insatisfaction.



Pour conclure, on soulignera l'excellente note que reçoit ce produit. Avec 547 évaluations des clients Amazon, on retrouve un magnifique 4,5/5 et une place parmi les meilleures ventes de la catégorie des stylets pour tablette.