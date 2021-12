L'Apple Pencil 2 est en promotion sur Amazon pour Noël

Au niveau des dimensions, l'Apple Pencil 2 se fait discret avec une longueur de seulement 166 mm, un diamètre de 8,9 mm et un poids très léger de 20,7g. La deuxième génération de l'Apple Pencil propose également une surface tactile capable de reconnaitre un double toucher.

Ce n'est pas la "réduction de l'année", mais c'est un joli rabais sur un produit qui n'est pas souvent en promotion comparé au reste du catalogue Apple. L'Apple Pencil de seconde génération est actuellement en réduction à 118,67€ au lieu de 135€, vous pouvez profiter d'une petite remise de 16,33€ par rapport au prix officiel pratiqué sur l'Apple Store en ligne. Avec l'Apple Pencil 2, vous avez l'assurance d'une précision au pixel près accompagné d'une latence la plus faible parmi tous les crayons des concurrents. Apple présente son Apple Pencil comme l'accessoire idéal pour colorier, prendre des notes, dessiner, esquisser ou encore annoter des PDF. Si vous n'êtes pas habitué à ce type d'interaction avec votre iPad, Apple assure que vous ne verrez pas la différence par rapport à l'utilisation d'un vrai crayon sur une feuille de papier !

Au mois de novembre et décembre, on retrouve une masse de promotions sur une tonne de produits vendus sur Amazon. Dans cette folie des réductions, Apple se prête au jeu. En effet, la firme de Cupertino réalise quelques remises sur ses produits, dont... l'Apple Pencil de seconde génération !

