Promotion de Noël : la chiffonnette d’Apple est en réduction !

Pour nettoyer l’écran de votre iPhone, Mac, iPad… Apple recommande bien évidemment sa solution maison « la chiffonnette ». Ce produit disponible depuis plus de 2 ans est l’un des grands succès de l’Apple Store en ligne, malgré son prix élevé et insolite. À l’occasion des fêtes de fin d’année, Apple a pris l’initiative de réduire le prix de la chiffonnette sur Amazon. Même si ce n’est pas forcément une bonne idée cadeau, ça peut toujours être intéressant pour une utilisation personnelle.

La chiffonnette Apple est en promotion

Quand on achète une chiffonnette, c’est l’affaire de quelques euros, tout simplement parce que le fabricant sait très bien qu'au-delà, personne ne l'achètera. Cependant, chez Apple, l’accessoire de nettoyage est à 25€. Un tarif très excessif qui ne semble pas avoir fait peur aux clients , car celle-ci a été en rupture de stock, dès les premiers jours de sa disponibilité.



Si vous faites partie des personnes qui ont été attirées par la chiffonnette d'Apple, mais qui ont fait marche-arrière en voyant le prix, sachez que vous pouvez profiter d’une petite remise sur Amazon, ce qui vous fera peut-être changer d'avis.

Pour quelques heures, Apple propose via Amazon une remise de 20% sur sa chiffonnette. Normalement commercialisée à 25€, vous pouvez l'obtenir à 18,99€ avec les frais de livraison offerts et la livraison en 1 jour ouvré si vous êtes abonné Amazon Prime.



Apple présente sa chiffonnette comme étant constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, elle est conçue pour nettoyer n'importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano-texturé. Et franchement, on peut dire qu’elle nettoie comme aucune autre !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.