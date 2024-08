L'Apple Pencil de 2e génération est en grosse promotion !

Il n'y a rien de mieux que l'Apple Pencil pour exprimer sa créativité à partir des nombreuses applications iPadOS qui le permettent. Apple propose à l'heure actuelle deux générations d'Apple Pencil ainsi qu'une troisième nommée "Pro" et commercialisée récemment. La promotion aujourd'hui concerne la deuxième génération, celle qui a des arguments de taille comme la fixation magnétique à l'iPad ou encore le double toucher pour changer d'outil.

L'Apple Pencil 2e génération est à -27%

Une fois de plus, Apple nous le prouve : si vous souhaitez de belles remises sur les produits Apple, il vaut mieux se rapprocher d'Amazon où vous trouverez régulièrement des offres intéressantes. Pour une courte durée, Apple vient de baisser le prix de son Apple Pencil de 2e génération. Normalement disponible à 149€, le prix passe temporairement à 109€, ce qui représente une économie de -27% sur le prix officiel.



L'Apple Pencil de 2e génération a été présenté par Apple à l'automne 2018 avec de nouvelles fonctionnalités qui ont révolutionné beaucoup de choses par rapport à la première génération.

L'Apple Pencil 2e génération, un stylet qui répondra à toutes vos attentes

Un design repensé et une ergonomie améliorée

Doté d'une finition mat, l'Apple Pencil 2 offre une meilleure prise en main, réduisant ainsi les risques de glisse pendant son utilisation. De plus, son corps présente un bord plat, lui permettant de se fixer magnétiquement à l'iPad, une solution ingénieuse qui évite de le perdre et assure un transport facile.

Fonctionnalités pratiques et intuitives

Une des innovations majeures de ce modèle est l'intégration d'un capteur tactile sur sa surface. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de basculer entre différents outils, comme un pinceau et une gomme, simplement en tapotant deux fois sur le stylet. Ce geste améliore considérablement la fluidité du flux de travail, surtout pour les artistes et les designers.

Recharge et appairage sans fil

L'Apple Pencil 2e génération se recharge et s'appaire automatiquement lorsqu'il est fixé magnétiquement à l'iPad, éliminant le besoin de câbles ou de connecteurs supplémentaires. Cette fonctionnalité non seulement simplifie l'utilisation quotidienne, mais garantit aussi que le stylet est toujours prêt à être utilisé, offrant une autonomie de plusieurs heures avec une charge complète.

Performance exceptionnelle

En termes de performance, ce stylet offre une réactivité quasi instantanée, avec une latence réduite au minimum, ce qui le rend idéal pour le dessin, la prise de notes et d'autres tâches nécessitant une grande précision. Il est aussi extrêmement sensible à la pression et à l'inclinaison, ce qui permet de varier l'épaisseur des lignes ou de créer des effets d'ombrage avec une grande finesse.



Cet Apple Pencil à prix cassé est disponible avec les iPad Pro de 12,9 pouces de la 6e à la 3e génération, avec les iPad Pro 11 pouces, les iPad Air de 5e et 4e génération ainsi que l'iPad mini 6.



Profitez-en dès maintenant à 109€ au lieu de 149€ (-27%).

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.