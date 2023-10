Apple lancerait des MacBook Pro avec écran miniLED nouvelle génération

Apple se préparerait actuellement à lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces dotés d'écrans Mini-LED plus économes en énergie, selon un nouveau rapport de DigiTimes. Attention, le changement serait minime pour l'utilisateur.

Un changement écologique

Apple devrait livrer de nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces au quatrième trimestre 2023 avec une nouvelle génération de rétro-éclairage miniLED qui peut augmenter la luminosité de l'écran de 10 % par rapport aux spécifications de la première génération. Mais de manière contre-intuitive, cette assertion ne se traduira pas par un écran plus lumineux, les Mini-LED produiront la même luminosité mais consommeront moins d'énergie.

Voici un extrait le rapport :

Apple n'a pas apporté de modifications majeures aux spécifications du rétroéclairage miniLED depuis qu'elle l'a adopté pour ses tablettes et ses ordinateurs portables, ont déclaré les sources. Mais les prochains MacBook Pro seront équipés de miniLEDs 10 % plus lumineuses que les précédentes sans changer le nombre de puces miniLED dans le module de rétroéclairage, ont déclaré les sources. L'amélioration de la luminosité n'est pas destinée à améliorer la qualité de l'image, mais plutôt à économiser de l'énergie et à améliorer la durée de vie de la batterie, ont déclaré les sources, ajoutant que les nouveaux appareils commenceront à être expédiés au quatrième trimestre 2023.



Ces affirmations sont donc assez douteuses, bien que DigiTimes ait souvent de bonnes informations en provenance de la chaîne d'approvisionnement. Il faut se rappeler qu'Apple a mis à jour les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max en janvier dernier, et le cycle des MBP est généralement de 18 mois. De plus, la plupart des rumeurs suggèrent que des modèles rafraîchis seront disponibles en 2024.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, la prochaine version de ces deux machines devrait être équipée de puces M3 Pro et M3 Max et sera "probablement" lancée au plus tard au milieu de l'année 2024. C'est exactement la pensée de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui a évoqué l'arrivée des puces en 3 nm pour l'an prochain. La technologie de la puce M3 offrira de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux puces actuelles fabriquées sur un processus 5 nanomètres.



Il vaut donc mieux prendre l'information du jour avec les traditionnelles pincettes, le prochain Mac à sortir étant probablement l'iMac M3.