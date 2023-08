Apple est en train de tester la puce M3 Max de nouvelle génération

Les utilisateurs de Mac vont bientôt pouvoir bénéficier de la puce M3 Max, celle-ci devrait avoir un processeur de 16 cœurs accompagné d'un GPU de 40 cœurs. Selon un récent rapport, des tests seraient actuellement en cours par Apple, signe que celle-ci est arrivée à la fin de son développement et pourrait bientôt passer au stade de la production.

La puce M3 Max bientôt une réalité

Apple est actuellement en train de tester la puce M3 Max de nouvelle génération, cette puce remplacera l'actuel M2 Max et représente une avancée conséquente en termes de puissance et de performance. La puce M3 Max présente des caractéristiques impressionnantes, il y a un GPU à 40 cœurs et un processeur à 16 cœurs (dont 12 cœurs haute performance et quatre cœurs d'efficacité). Il s'agit d'une grande avancée par rapport à la puce M2 Max existante, qui est équipée d'un processeur 12 cœurs et d'un GPU 38 cœurs.



L'un des atouts de la puce M3 Max est le processus de fabrication de 3 nanomètres. Cela devrait entraîner des gains significatifs de vitesse et d'efficacité. Des traces de la puce ont été découvertes dans les journaux de test par un développeur tiers de Mac, révélant ainsi des informations sur la configuration de test. Le MacBook Pro haut de gamme inédit, ayant pour nom de code "J514", est utilisé pour tester la puce. De plus, avec 48 Go de mémoire dans la machine de test, des options de mise à niveau allant probablement jusqu'à 96 Go seront disponibles.

La gamme M3

La puce M3 Max ne sera pas seule, elle sera accompagnée des puces M3 et M3 Pro. Le M3 comportera un processeur 8 cœurs et un GPU pouvant aller jusqu'à 10 cœurs, tandis que le M3 Pro comportera un processeur 12 cœurs et un GPU 18 cœurs.



Apple prévoit de lancer les premiers Mac M3 en octobre, se concentrant principalement sur les machines équipées de la puce M3 standard, telles que le MacBook Pro 13 pouces et les MacBook Air. Quant à la puce M3 Max, elle équipera les MacBook Pro de l'année prochaine, avec une sortie des modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces prévus pour 2024.

