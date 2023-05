Apple teste déjà la puce M3 Pro pour le MacBook Pro avec CPU 12 cœurs et GPU 18 cœurs

Apple est déjà sur le pont pour tester une puce inédite dotée d'un CPU à 12 cœurs, d'un GPU à 18 cœurs et de 36 Go de mémoire, selon les données collectées par des développeurs de l'App Store obtenu par Mark Gurman de Bloomberg. Selon lui, cette puce est testée à l'intérieur d'un futur MacBook Pro haut de gamme fonctionnant avec la prochaine mise à jour macOS 14, qui devrait être annoncée lors de la WWDC le mois prochain.

Le candidat parfait pour la puce M3 Pro

Dans sa lettre d'information dominicale "Power On", Mark Gurman a déclaré que cette puce pourrait être le M3 Pro de base pour les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces de la prochaine génération, qui seront lancés fin 2024. Cette puce devrait être fabriquée selon le procédé TSMC 3nm, ce qui permettra d'améliorer considérablement les performances et l'efficacité énergétique, exactement ce qu’on attend pour le processeur A17 des iPhone 15 Pro.

L'actuelle puce M2 Pro du MacBook Pro sorti en janvier dernier dispose d'un CPU à 10 cœurs et d'un GPU à 16 cœurs, et démarre avec 16 Go de mémoire vive. La dernière mise à jour des MacBook Pro 14 et 16 pouces par Apple est encore toute récente, il est donc peu probable que ces ordinateurs portables soient à nouveau mis à jour avant au moins mi-2024.

Apple doit encore sortir la puce M3 standard avant de passer aux puces M3 Pro et M3 Max. Les futurs modèles sont donc censés gagner deux cœurs de chaque type en version standard.



Notre confrère américain a déclaré qu'Apple travaillait sur de nouveaux modèles iMac, MacBook Air et MacBook Pro bas de gamme équipés de la puce M3, et il continue de penser que les premiers Mac équipés de la puce M3 sortiront vers la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.

Entre-temps, nous pouvons nous attendre au premier MacBook Air 15 pouces, dont on parle depuis longtemps, équipé de la puce M2. L'ordinateur portable serait annoncé lors de la WWDC 23, qui commence par la présentation d'Apple le 5 juin.