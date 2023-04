Le MacBook Air 15 pouces finalement prévu pour la WWDC en juin

Via un tweet réservé à ses abonnés, Ross Young a indiqué qu'une sortie au mois d'avril pour le MacBook Air 15" n'était plus vraiment d'actualité. Dorénavant, il faudra patienter jusqu'à cet été au mois de juin et le lancement de la WWDC.

MacBook Air 15" prévu dans deux mois

L'analyste Ross Young vient d'apporter de nouvelles informations au sujet du futur MacBook Air de 15 pouces qui devrait sortir cette année du côté d'Apple. Annoncé initialement pour avril par Young, ce nouveau modèle devrait finalement arriver au moins de juin lors de la WWDC qui débutera le 5 du mois.



La production des composants a commencé en février et s'est intensifiée en mars et en avril. Finalement, avril paraît bien trop ambitieux à ses yeux pour une sortie et le mois de mai bien trop proche de la WWDC pour mettre en place un nouveau Keynote. La publication d'un simple communiqué de presse dans ce cas précis (nouveau produit) est également à exclure selon lui.

Côté design, il serait identique au MacBook Air M2 actuellement en vente. En revanche, impossible de savoir s'il embarquera une toute nouvelle puce M3 ou s'il se contentera d'apporter les puces M2 et M2 Pro dans un châssis plus grand.



Pour rappel, le MacBook Air M2 existe pour le moment qu'en une taille unique de 13.6 pouces. Cette version 15.5 pouces pourrait attirer un nouveau public qui recherche un confort d'affichage couplé à la légèreté du MacBook Air.