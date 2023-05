Quanta intensifie la production du MacBook Air 15 pouces attendu à la WWDC

Le fournisseur de MacBook, Quanta Computer, intensifie sa production en vue du lancement prévu du MacBook Air 15 pouces lors de la WWDC 23 du mois prochain.



Selon une recherche partagée par Morgan Stanley et vue par MacRumors, le fournisseur est prêt pour la sortie du tout nouveau modèle, le plus grand "Air" jamais commercialisé. Dans son rapport, l'analyste Erik Woodring indique que Quanta Computer prévoit une forte croissance du nombre d'ordinateurs portables assemblés au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier, et cette augmentation est en partie attribuée au nouveau modèle d'Apple.

Le premier MacBook Air de 15 pouces

D'après le très bien informé Mark Gurman de Bloomberg, le MacBook Air de 15 pouces tant attendu devrait être dévoilé lors de la WWDC 2023, aux côté du fameux casque AR/VR d'Apple.

Dans le cadre de watchOS 10, la société prévoit de ramener les widgets et d'en faire un élément central de l'interface. Cette nouvelle stratégie sera présentée à la WWDC en juin, en même temps qu'iOS 17, macOS 14, le MacBook Air 15 pouces et, bien sûr, le très attendu casque de réalité mixte.

Selon toute vraisemblance, le MacBook Air 15 pouces de première génération sera équipé de la puce M2, et non de la future M3. Aucun changement de design extérieur n'a été annoncé, à l'exception de l'agrandissement de l'écran par rapport au MacBook Air M2 de 13 pouces. Le dernier MacBook Air a justement été présenté l'année dernière lors de la conférence WWDC. Il est équipé de la puce M2, d'une caméra 1080p, d'un port de charge MagSafe 3, de deux ports Thunderbolt 3, d'une prise casque de 3,5 mm, d'un Magic Keyboard avec Touch ID et d'un pavé tactile Force Touch. Le prix commence à 1 399 euros, disponible dans quatre coloris.

Les autres Mac à venir

On ne sait pas si d'autres modèles Mac seront présentés lors de cet événement, mais il est prévu qu'Apple lance un Mac Pro avant la fin de l'année. Par la suite, la firme devrait lancer les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces avec la puce M3, puis un iMac également propulsé par le nouveau processeur gravé en 3 nm. Ce serait probablement pour la toute fin de l'année, ou début 2024.

La WWDC 23

La WWDC débutera avec le keynote d'Apple le 5 juin et se terminera le 9 juin, avec la conférence d'ouverture qui devrait être grandiose. On y attend iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10, macOS 14 mais aussi le MacBook Air 15 pouces, le casque de réalité mixte et plus encore.