WWDC 2023 : pas de Mac Pro et le prochain Mac Studio devrait attendre la puce M3

Après avoir dévoilé quelques indiscrétions à propos d'iOS 17, le téléchargement hors de l'App Store et macOS 14, le journaliste Mark Gurman révèle désormais quelques informations intéressantes à propos du prochain Mac Studio et de la génération à venir du Mac Pro.

Ne vous attendez à aucune annonce à la WWDC 2023

Vous faites partie des clients Apple qui n'en peuvent plus d'attendre la prochaine génération du Mac Pro et du Mac Studio pour passer au renouvellement de votre Mac ou abandonner votre PC sous Windows ? Mauvaise nouvelle, n'attendez rien de "nouveau" à ce sujet lors de la WWDC 2023, selon les récentes informations obtenues par Mark Gurman de Bloomberg.



Il devrait bien y avoir un Mac Pro 2023, toutefois, celui-ci ne sera pas prêt pour être annoncé à la WWDC 2023, les ingénieurs d'Apple travaillent toujours dessus et le produit n'est pas encore arrivé au stade de la production de masse. Gurman reconnaît qu'Apple a un retard pour le lancement du prochain Mac Pro, il n'est pas à exclure que les équipes d'Apple aient rencontré des "défis techniques" qui ont provoqué ce décalage.

En ce qui concerne le Mac Studio, Gurman explique qu'Apple souhaiterait absolument inclure la puce M3 dans ce nouveau Mac. Malheureusement, celle-ci n'est pas encore prête pour être déployée. Kuo a précisé hier que la production de masse commencera au second semestre de 2023 avec un processus de fabrication de 3 nm ce qui permettra d'augmenter les performances et de réduire la consommation d'énergie !



Apple veut faire du futur Mac Studio une "bête de course" afin de ridiculiser la concurrence qui se place sur la même tranche de prix, mais pour cela, il faudra attendre la puce M3. Il n'est pas à exclure que le Mac Studio 2 arrive au cours du dernier trimestre de 2023 pour les fêtes de fin d'année. Au cas où il y a un énième retard, ça devrait être au cours du premier semestre de 2024. Pour l'instant, c'est encore très flou pour apporter plus de précisions !



Selon Gurman, le lancement du nouveau MacBook Air 15 pouces équipé d'une puce M2 était initialement prévu pour l'année dernière (Apple a aussi cumulé du retard sur ce projet). D'après certaines de ses sources, le MacBook Air 13 pouces pourrait recevoir une mise à jour de la puce avant le modèle 15 pouces. Il reste à déterminer comment Apple synchronisera le cycle de mise à jour des puces des deux appareils à l'avenir.