Le Mac Studio avec puce M2 Ultra présenté à la WWDC23

Selon le très bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg, Apple est actuellement en train de tester deux nouveaux Mac de bureau équipés des puces M2 Max et surtout de la très attendue M2 Ultra. La puce M2 Max a été introduite en janvier avec les nouveaux modèles MacBook Pro 2023 de 14 et 16 pouces, tandis que la puce M2 Ultra est une nouveauté qui succéderait à la puce M1 Ultra utilisée dans le Mac Studio. On s'attend à ce que la firme lance le successeur du Mac Studio et / ou le premier Mac Pro sous Apple Silicon.

Deux nouveaux Mac M2

Gurman n'a pas d'informations sur les modèles de Mac spécifiques qui seront équipés de ces puces, mais les machines sont identifiées en interne comme "Mac 14,13" et "Mac 14,14". Selon les rumeurs antérieures, le Mac Pro d'Apple pourrait inclure la puce M2 Ultra, mais notre confrère penche plutôt pour deux variantes du Mac Studio 2023. Apple travaille également sur de nouveaux iMacs, mais ceux-ci devraient être équipés de puces M3.

Une des machines testées par Apple est équipée d'une puce M2 Max avec huit cœurs haute performance, quatre cœurs d'efficacité, un GPU à 30 cœurs et 96 Go de RAM. Cette puce est la même que celle utilisée dans la version M2 Max du MacBook Pro 16 pouces.

La deuxième machine est équipée d'une puce M2 Ultra avec un processeur à 24 cœurs (16 cœurs haute performance et 8 cœurs d'efficacité) et un GPU à 60 cœurs, bien que des informations antérieures suggèrent que les puces M2 Ultra pourraient avoir un GPU à 76 cœurs. Différentes configurations offriront 64 Go, 128 Go et 192 Go de mémoire vive.

Apple teste ces nouveaux Mac juste avant la WWDC, et Gurman s'attend à ce que plusieurs Mac soient présentés lors de l'événement, comme le MacBook Air 15 pouces dont on parlait encore hier. Réponse lundi soir lors du keynote d'ouverture de la WWDC 23 !