Quelles seront les nouveautés du MacBook Air M2 annoncé à la WWDC ?

Au cours de l'événement d'ouverture de la WWDC 2023, Apple devrait annoncer un nouveau MacBook Air M2 avec une taille d'écran de 15,5 pouces. Plusieurs fuites ont mentionné ce nouveau modèle de MacBook Air (très attendu par les clients) et les nouveautés qui pourraient être incluses. Petit tour d'horizon des changements qui pourraient débarquer dans la gamme MacBook Air !

Puce M2, meilleure autonomie, Bluetooth 5.3...

D'après plusieurs rapports de Mark Gurman et de Ming-Chi Kuo, il ne fait aucun doute qu'Apple présentera au monde entier ce 5 juin au soir, un nouveau MacBook Air avec une taille d'écran de 15,5 pouces, soit quasiment la taille d'écran du MacBook Pro le plus haut de gamme. En plus des déclarations successives des analystes, d'autres rumeurs se sont ajoutées sur cette hypothétique annonce, des informations sur certains composants et la connectivité de ce nouveau MacBook Air !



Apple prépare du lourd et compte bien apporter des arguments convaincants pour vous inciter à dépenser beaucoup d'argent pour acquérir ce nouveau MacBook Air M2.

Voici à quoi s'attendre...

15,5 pouces

Pendant des années, les clients Apple ont répété une multitude de fois sur les forums : "il faut augmenter la taille d'écran maximale pour la gamme des MacBook Air", jusqu'ici, Apple vous invitait à vous rapprocher d'un MacBook Pro pour profiter d'une taille allant jusqu'à 16 pouces. Cette approche commerciale a souvent été décrite comme étant contraignante, car beaucoup de possesseurs de MacBook Air veulent un grand écran, mais n'ont pas besoin de toute la puissance supplémentaire qu'apporte un MacBook Pro.



Suite à ces demandes, Apple aurait finalement cédé, le MacBook Air 15,5 pouces devrait bien être parmi les annonces de la WWDC 2023. Que ce soit les sources de Mark Gurman ou des autres journalistes, leakers et analystes, tout le monde a obtenu la même information : cette fois-ci, c'est la bonne !

Puce M2

Pour ce MacBook Air 2023, Apple devrait inclure la puce M2, une nouvelle puce disponible depuis l'année dernière qui offre plus de vitesse, mais aussi une meilleure efficacité énergétique que la génération précédente de puce.

Les engagements d'Apple pour le MacBook Air de 15,5 pouces devraient être les mêmes que pour le MacBook Air de 13,6 pouces actuellement disponible : 1,4x plus rapide que la modèle M1 et jusqu'à 15x plus rapide que le dernier modèle avec le processeur Intel !

Une batterie plus grande

Selon plusieurs indiscrétions, les clients pourraient bénéficier d'une augmentation de 2 heures sur l'autonomie globale du MacBook Air. Celui actuellement disponible est capable d'aller jusqu'à 18 heures de fonctionnement par cycle de charge, celui qui sera annoncé dans quelques jours devrait s'approcher des 20h.



Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que le MacBook Air 15,5 pouces devrait avoir un châssis légèrement plus grand, ce qui offrira l'opportunité pour Apple d'introduire une batterie plus grande et donc en capacité d'allonger chaque cycle de charge.

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3

Sur l'aspect de la connectivité, Apple va faire un bond de géant vis-à-vis du MacBook Air de 13,6 pouces.

Le modèle de 2023 devrait proposer le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Pour rappel, la dernière version en date du MacBook Air ne propose que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 !



Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Wi-Fi 6E, il s'agit d'une extension du Wi-Fi 6 qui ajoute une nouvelle bande de fréquences de 6 GHz. Il permet d'augmenter les capacités du Wi-Fi, offrant plus de canaux disponibles et une bande passante plus large pour des connexions sans fil plus rapides et plus stables.



En ce qui concerne le Bluetooth 5.3, c'est la version la plus récente actuellement disponible. Il offre une portée plus longue, une vitesse de transfert optimale et une capacité de diffusion audio améliorée. Pour faire plus simple, c'est un confort supplémentaire pour ceux qui utilisent régulièrement le Bluetooth pour écouter de la musique, connecter une souris ou un clavier...



Encore quelques jours avant son officialisation !