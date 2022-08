Quelles nouveautés pour les MacBook Pro 2023 de 14 et 16 pouces ?

Si il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour savoir qu’Apple prépare activement un rafraîchissement des MacBook Pro de 14 et 16 pouces sortis en 2021 avec un tout nouveau design et un écran MiniLED, en revanche nous avons déjà quelques indices sur les nouveautés que l’on peut attendre pour les modèles 2023. Outre une nouvelle puce M2 dans des variantes Pro et Max, les futurs ordinateurs portables pourraient s’octroyer d’autres changements. Cet article sera mis à jour dans le temps, selon les fuites et rumeurs.

Design et connectique

Apple vient de mettre à jour le design de la gamme avec le lancement en 2021 des machines M1 Pro et M1 Max, et la société utilise généralement le même design pendant plusieurs années.



Apple se base toujours sur un design unibody en aluminium, mais la forme a été modifiée pour être plus plate et moins incurvée. Les machines comprennent un clavier entièrement noir, un grand Trackpad Force Touch, et deux grilles de haut-parleurs sur le côté du clavier.



Les modèles MacBook Pro actuels sont dotés d'écrans mini-LED avec la technologie ProMotion, de bords minces de 3,5 mm en haut et en bas de l'écran, et d'une encoche qui abrite la webcam 1080p. Les ports MagSafe et HDMI ont été réintroduits, alors que la Touch Bar a fait ses adieux. En 2023, les MacBook Pro ne devraient pas changer grand chose ici, mise à part l’arrivée du WiFi 6E et d’une probable capacité 5G. Au mieux, Apple proposera un nouveau coloris bleu comme sur les MacBook Air M2.

Puces M2 Pro et M2 Max

Si le design n’évoluera pas, les changements de trouveront surtout sous le capot, Apple prévoyant d'utiliser les puces M2 Pro et M2 Max dans les modèles MacBook Pro mis à niveau. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la puce M2 Max offrira un processeur à 12 cœurs, contre 10 pour le M1 Max, ainsi qu'un GPU à 38 cœurs, contre 32 actuellement.



Le M2 Max supportera jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée (RAM), comme actuellement.

OLED ou MiniLED ?

Apple travaille sur des écrans OLED pour ses futurs appareils, y compris les modèles MacBook Pro. Certaines rumeurs ont suggéré qu'Apple pourrait introduire des écrans OLED sur Mac et iPad dès 2022, mais des informations plus récentes ont indiqué que la technologie d’affichage n'arrivera pas avant 2024. Cela semble donc peu probable sur les MacBook Pro 2023, d’autant que cela rendrait déjà obsolète les modèles 2021.

Face ID

Plusieurs indices, dont des brevets, indiquent qu'Apple travaille sur Face ID pour le Mac, et que les modèles MacBook Pro haut de gamme seraient des candidats de choix pour cette technologie. Ce serait une sacrée nouveauté pour les versions 2023.

Date de sortie

Apple a présenté les modèles MacBook Pro M1 et M1 Max de 14 et 16 pouces en octobre 2021, et si les Mac ont parfois droit à un rafraîchissement annuel, cela ne devrait pas être le cas cette année. Les récents MacBook Air et Pro M2 ont du attendre 18 mois, leurs cousins plus haut de gamme devraient patienter 24 mois.



Rendez-vous donc à l’automne 2023 pour découvrir les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Quelle est pour vous la nouveauté la plus importante ?