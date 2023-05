Apple révèle le programme de la journée d'ouverture de la WWDC 2023 aux développeurs

Le 5 juin prochain, Apple va organiser la WWDC 2023, l'occasion de découvrir les nouveautés logicielles à venir à la rentrée et probablement aussi des nouveautés matérielles. La WWDC, c'est également l'opportunité pour les développeurs de se rencontrer à l'Apple Park et apprendre les dernières avancées proposées par Apple dans le domaine du développement. Pour cette journée très spéciale du 5 juin, Apple a concocté un merveilleux programme pour les développeurs qui vont participer à l'Apple Event et qui passeront la journée au siège à Cupertino.

Les développeurs vont avoir une tonne de surprises pour cette première journée de WWDC

La WWDC 2023 aura lieu du 5 juin au 9 juin 2023, cette première journée de l'événement annuel aura lieu en présentiel à l'Apple Park puis les sessions de découvertes se feront après en ligne sur un portail dédié. Apple a déjà envoyé les invitations aux développeurs et étudiants qui participeront à la cérémonie d'ouverture de la WWDC 2023 (aussi appelé Apple Event), ceux qui souhaiteront rester toute la journée à l'Apple Park pourront profiter de plusieurs rendez-vous extraordinaires et probablement inoubliables !

5 juin, 10 heures PDT

Les développeurs et étudiants sont invités à s'assoir pour le discours d'ouverture avec Tim Cook et les autres membres de la direction d'Apple. L'entreprise s'engage à donner un premier aperçu des mises à jour à venir sur les produits Apple. L'événement sera à suivre sur le site d'Apple, YouTube et l'application Apple TV.

5 juin, 13 h 30 PDT

Après un petit déjeuner à la cafétéria, rendez-vous aux plateformes État de l'Union. Les développeurs apprendront comment ils peuvent faire passer leurs applications au niveau supérieur en plongeant plus profondément dans les nouveaux outils, technologies et avancées sur les plates-formes Apple. Les plates-formes State of the Union seront diffusées via l'application Apple Developer et le site Web Apple Developer.

5 juin 18h30 PDT

Apple organisera les Apple Design Awards, une petite cérémonie de remises de prix dédiées aux développeurs pour célébrer l'art, l'artisanat, la créativité et l'expertise technique de la communauté des développeurs.

Et pour le reste de la semaine ?

Pour les jours qui suivront, la WWDC se passera en virtuel.

Apple coordonnera un accès aux experts, voici comment l'entreprise présente cela :

Avec 175 vidéos de session approfondies, WWDC23 rassemble les derniers outils et technologies pour donner aux développeurs la chance d'apprendre comment ils peuvent créer la prochaine génération d'applications et de jeux. Les développeurs peuvent obtenir des réponses à leurs questions techniques, de conception et de l'App Store - y compris sur la façon d'améliorer la présence de leur application sur le magasin - avec des experts Apple lors de rendez-vous individuels en laboratoire en ligne. Du 6 au 9 juin, des vidéos de session seront publiées quotidiennement sur l'application Apple Developer et sur le site Web Apple Developer.

Les développeurs profiteront aussi d'activités organisées par des ingénieurs et concepteurs d'Apple. Certaines activités auront lieu sur Slack pour faciliter la communication et les échanges techniques entre développeurs et les équipes d'Apple.



