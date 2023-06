WWDC 2023 : voici les cadeaux offerts par Apple aux développeurs sur place

Ce soir aura lieu l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023, l'occasion de retrouver toutes les nouveautés logicielles, mais aussi quelques surprises comme un nouveau MacBook Air de 15,5 pouces doté de la puce M2 ou encore le casque à réalité mixte qui intègrera le catalogue en fin d'année. Pour ce rendez-vous très spécial, des centaines de développeurs ont fait le déplacement, Apple les a remerciés pour ce temps consacré et en a profité pour faire quelques cadeaux.

Une casquette, une bouteille isotherme, un sac... Apple a gâté les développeurs !

La WWDC, c'est l'événement qui regroupe des centaines de développeurs chaque année, c'est l'opportunité pour eux de découvrir les nouvelles mises à jour majeures qui débarqueront sur les appareils Apple, mais aussi les avancées du côté du développement d'applications dans l'écosystème.

Pour remercier les développeurs qui ont fait le déplacement en Californie et qui viennent parfois de très loin, Apple a offert quelques cadeaux souvenirs pour montrer à leurs proches qu'ils ont participé à la WWDC 2023 à l'Apple Park.

Image du développeur Quentin Zervaas sur le réseau social Mastodon

Parmi ces cadeaux, on retrouve une bouteille isotherme, une casquette, des pin's WWDC, emoji, logo Apple, iPhone et Finder ainsi qu'un sac WWDC 2023. Cette année, l'enregistrement pour accéder à l'événement d'ouverture de la WWDC a eu lieu au campus Infinite Loop, l'ancien siège d'Apple avant la création de l'Apple Park. Les développeurs avaient pour instruction de se rendre à l'Infinite Loop afin de confirmer leur présence et récupérer les petits cadeaux que vous voyez dans l'image ci-dessus.



L'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023 aura lieu à l'Apple Park dès 19h00 (heure française), ce sera l'occasion de découvrir une nouvelle génération de MacBook Air, le casque à réalité mixte qui enflamme les rumeurs depuis plusieurs années ainsi que les nombreuses mises à jour qui seront en bêta tout l'été et disponibles pour tous les clients dès la rentrée.

D'autres annonces ne sont bien évidemment pas exclues, le programme sera en tout cas bien plus chargé que les précédentes WWDC où Apple s'était principalement concentré sur les annonces logicielles.