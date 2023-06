Lancement fin décembre pour le casque Reality Pro en cinq couleurs

Le casque AR/VR d'Apple, dont on parle depuis longtemps, entrera en production de masse en octobre et sera lancé en décembre, selon la société d'investissement Morgan Stanley. Apple devrait encore dévoiler le Reality Pro lors de la conférence WWDC 23 la semaine prochaine et fournir aux développeurs des outils pour créer des applications pour l'appareil, qui devrait avoir son propre App Store.

Un calendrier de sortie pour le casque

Erik Woodring, un analyste Apple chez Morgan Stanley, a dévoilé le calendrier dans une note de recherche obtenue par MacRumors :

Alors que nous nous attendons à ce que le casque AR/VR d'Apple soit dévoilé la semaine prochaine, nos vérifications de la chaîne d'approvisionnement suggèrent que la production de masse ne commencera pas avant octobre 23, avec une disponibilité générale très probablement avant les vacances de décembre.

La chaîne d'approvisionnement d'Apple se prépare à n'assembler que 300 000 à 500 000 casques en 2023. Comme le veut la rumeur, le casque Reality Pro aura un prix de départ d'environ 3 000 $, et il s'attend à ce que les marges brutes soient "proches du seuil de rentabilité au début", ce qui suggère qu'Apple fera des profits minimes sur l'appareil au départ.

En ce qui concerne le design du casque AR/VR d'Apple, les dernières fuites parlent d'un modèle disponible en six couleurs : blanc, noir, bleu, gris, vert et rose. De plus, il est prévu que le casque sera commercialisé avec au moins deux capacités de stockage différentes : 128 Go et 256 Go.

Le reste est déjà connu, à savoir des écrans 4K OLED, douze caméras, des capteurs à gogo et une batterie externe. Avec une sortie en décembre prochain, ce serait un très beau cadeau de Noël !

Un MacBook inédit



Morgan Stanley a également réaffirmé qu'Apple prévoyait d'annoncer un nouveau MacBook Air 15 pouces lors de la WWDC, mais il est difficile de savoir si cette information provient d'une source indépendante ou si elle corrobore simplement d'autres rumeurs.

Le keynote Apple

La conférence débutera le lundi 5 juin à 19 heures, heure de Paris, avec le casque, mais aussi iOS 17, watchOS 10, macOS 14 et plus encore. Consultez comment suivre le keynote Apple.