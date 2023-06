Le jeu VR "Beat Saber" serait l'un des jeux mis en avant par Apple pour son casque AR/VR

Lors de la présentation de son casque à réalité mixte, Apple va annoncer les caractéristiques, les fonctionnalités et bien évidemment les divers jeux et applications que vous allez bénéficier dès que vous aurez reçu votre casque. Parmi les jeux de réalité virtuelle qu'Apple devrait mentionner, il y aurait le jeu "Beat Saber", un titre déjà populaire sur les casques VR de Meta ainsi que sur le PSVR 2 de Sony.

Beat Saber, l'un des jeux cités par Apple ?

Beaucoup de développeurs et d'éditeurs de jeux savent qu'Apple va révéler un casque à réalité mixte le 5 juin au soir, mais ils ne doivent rien dire avant la présentation pour protéger la "culture du secret" de l'entreprise. L'un des jeux qui devraient être mentionnés par Apple lors de son événement, après No Man’s Sky, c'est "Beat Saber", un titre déjà populaire sur les casques VR concurrents, ce jeu consiste à réaliser des gestes rapides avec les bras pour couper des cubes avec des sabres que vous possédez dans vos mains.



La particularité de ce jeu ? Il y a de la musique, il y a beaucoup de mouvements à faire et l'univers est complètement futuriste. Voici les trois points qui le rendent unique et qui font que ce serait un jeu qu'Apple souhaiterait mettre en avant pour son casque à réalité mixte.

Pourquoi Beat Saber serait être l'un des jeux présentés à la WWDC 2023 ?

Jaroslav Beck qui est le cofondateur de Beat Games (l'éditeur du jeu Beat Saber) a tweeté quelque chose pour le moins surprenant il y a 48 heures, il a déclaré :

June 5th is going to be🍿🕶️ — Jaroslav Beck (@JaroslavBeck) May 30, 2023



Et qu'est-ce qui se passe le 5 juin ? L'Apple Event d'ouverture de la WWDC avec une tonne de rumeurs qui affirment que l'entreprise va présenter un casque révolutionnaire mélangeant la réalité virtuelle et augmentée. Sacrée coïncidence ! Il y a fort à parier que Jaroslav Beck sous-entendent que Beat Saber sera l'un des jeux téléchargeables sur l'App Store de xrOS au lancement du casque à réalité mixte d'Apple.



Évidemment, avant d'annoncer son casque, Apple a dû mentionner le projet très secret à de nombreux développeurs afin qu'il y ait une certaine quantité d'applications prêtes dès les premiers jours de disponibilité du casque. De plus, la firme de Cupertino ne peut pas dévoiler un casque à réalité mixte sans présenter quelques applications afin que les clients s'imaginent le casque sur la tête en train de jouer à des jeux en VR ou utiliser des applications en AR.



Ci-dessous, une vidéo de l’introduction de Beat Saber 2 par la chaîne YouTube de PlayStation. Le jeu devrait être identique avec les mêmes packs de musiques sur le casque à réalité mixte d'Apple !