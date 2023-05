Apple dépose le logo "xrOS" avant l'annonce du casque AR/VR

Selon toute vraisemblance, Apple devrait présenter son premier casque de réalité mixte le mois prochain, à l'occasion de la WWDC 23. Si nous avons énormément entendu parler de ce nouvel appareil, nous ne connaissons pas encore certains détails comme le nom commercial ou le système d'exploitation. Après avoir déposé la marque "xrOS" en début d'année, Apple vient d'enregistrer un logo portant le même nom, ce qui laisse penser que la nouvelle plateforme s'appellera bel et bien "xrOS".

Pourquoi xrOS ?

Comme l'indique Parker Ortolani, l'Office néo-zélandais de la propriété intellectuelle a confirmé l'enregistrement du mot-symbole "xrOS" au début du mois. La demande a été déposée par une société écran d'Apple. Cette même société avait déjà enregistré la marque "xrOS" en Nouvelle-Zélande en janvier dernier.

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an "xrOS" word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 16, 2023

Apple étant très attachée au secret, elle dispose de plusieurs sociétés écrans pour enregistrer des marques et des brevets pour des produits non encore commercialisés, afin de protéger au maximum ses plans.



Mais un logo (ici un mot-symbole) est difficile à cacher. En effet, le logo "xrOS" trouvé dans les registres néo-zélandais utilise la police de caractères San Francisco créée par Apple. Mieux, il est en phase avec le logo des autres systèmes d'exploitation d'Apple, comme iOS, macOS, watchOS et tvOS.

L'année dernière, Apple a fait quelque chose de similaire, mais avec la marque et le mot-symbole "realityOS". En interne, Apple avait envisagé les deux noms "realityOS" et "xrOS" pour sa nouvelle plateforme de réalité mixte qui fonctionnera sur le casque et d'autres produits AR/VR à venir.



Selon Bloomberg, Apple a opté pour "xrOS" comme nom de plateforme pour son nouveau casque. Ce nom ferait référence à la "réalité étendue", ce qui est logique si l'on considère l'idée d'une intégration entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. L'entreprise a également déposé des marques telles que "Reality One", "Reality Pro" et "Reality Processor".



Pour finir sur ce point, xrOS signifie à priori "extended reality operating system", soit "système d'exploitation de la réalité étendue".

Apple Reality Pro

Selon un récent rapport du Wall Street Journal, Apple devrait annoncer le casque Reality Pro le 5 juin, lors du keynote d'ouverture de la WWDC 2023. Le casque offrira une expérience immersive avec de multiples capteurs et des écrans haute définition 4K signés Sony. Il sera également doté d'une douzaine caméras haute résolution pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec le monde réel en réalité augmentée.



Toutefois, en raison de sa complexité, la disponibilité du casque sera assez faible, et le produit ne devrait pas être commercialisé avant les fêtes de fin d'année. L'Apple Reality Pro devrait également coûter 3 000 dollars dans sa première version, avec une batterie externe pour alléger l'appareil lui-même qui est apparemment de style "masque de ski".



D'après les dernières indiscrétions, la firme de Cupertino prévoit un large éventail de sessions pour les développeurs lors de la WWDC qui seront "consacrées au développement du logiciel pour le nouveau casque". Logique !