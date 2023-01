Apple dépose la marque "xrOS" en Nouvelle-Zélande

Le dépôt d'une marque "xrOS" pour le compte d'Apple a été découvert en Nouvelle-Zélande dans le cadre du programme Proxy Deep Dive LLP.



Selon un tweet de Mark Gurman, "une société écran continue de déposer des marques commerciales dans le monde entier pour "xrOS" - le nom qu'Apple utilise en interne pour le système d'exploitation de son futur casque de réalité mixte". Le dernier en date a été déposé au début du mois.

Bien que la marque déposée en Nouvelle-Zélande concerne en fait la marque XROS, le dépôt actuel ne semble pas être lié à un casque, sous quelque forme que ce soit. Le numéro de la demande de marque que Gurman cite comme étant le 1228101 a été déposé par Deep Dive LLC.

A shell company continues to file trademarks globally for “xrOS” - the name Apple is using internally for its headset’s operating system. The latest was earlier this month in New Zealand. https://t.co/zPoMafVmAE pic.twitter.com/Pea7wjkPYv