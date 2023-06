Un nouveau dépôt de marque "Apple Reality" en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande

En début d'année, les sources de Mark Gurman de Bloomberg ont indiqué que le casque d'Apple pourrait être appelé "Apple Reality Pro". Finalement, l'entreprise américaine valorisée à 3000 milliards de dollars actuellement a choisi la marque "Apple Vision Pro". Cependant, il est intéressant de noter qu'elle a récemment déposé une nouvelle demande de marque pour "Apple Reality" en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Ce terme, "Apple Reality", n'a pas été mentionné dans les documents marketing d'Apple pour son nouveau casque. On peut se demander si la société envisage de l'utiliser pour un éventuel casque d'entrée de gamme ou des lunettes intelligentes à l'avenir. La demande de marque couvre une catégorie de produits associés au matériel, mais il est difficile de déterminer précisément quel appareil est visé.

Comme repéré par PatentlyApple, Apple a déposé la marque "Apple Reality" le 9 juin en Europe (Royaume-Uni), avec le numéro de demande 018886284. La demande de marque couvre les classes internationales 09, 38 et 42.



Le descriptif associé à cette marque est plus qu'exhaustif. En général, la classe 09 englobe une variété de matériels, tels que les casques à porter sur la tête (comme l'Apple Vision Pro), les lunettes intelligentes, les verres de lunettes, les montures de lunettes, les lunettes 3D, les casques de réalité virtuelle, le décodeur Apple TV, les lentilles de contact, les serrures biométriques, et bien d'autres produits encore.



