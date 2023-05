Nouveaux dépôts de marque pour le casque Apple : realityProOS et realOS

Après avoir appris ce matin qu'une société apparente liée à Apple cherchait à déposer une marque pour le terme "xrProOS" avant la présentation du premier casque de réalité mixte de l'entreprise lors de la WWDC dans deux semaines, d'autres dépôts de marques apparemment liées à Apple ont été observées autour de deux autres termes.

realityproOS

Le premier est "realityproOS", qui a été déposé hier en Nouvelle-Zélande et a été remarqué par l'avocat spécialisé en brevets Narly Kalupahana. Le dépôt a été effectué par la même société, Immersive Health Solutions LLC, qui avait déjà déposé une demande de protection pour des termes tels que "Reality One" et "Reality Pro" l'année dernière. Ces termes avaient suscité les spéculations les plus folles.



Le nouveau dépôt pour "realityproOS" fait référence à un dépôt effectué le 1er mai en Jamaïque afin d'établir une date de priorité, une tactique couramment utilisée par Apple pour protéger initialement une marque sans que les détails soient disponibles en ligne en raison de l'absence d'informations accessibles sur les activités de marque dans ce pays.

realOS

Le deuxième dépôt de marque qui a fait parler de lui ces derniers jours est "realOS", un terme qui a été largement enregistré en Europe l'année dernière par une société apparente d'Apple nommée Realityo Systems LLC, couvrant divers aspects des ordinateurs et des systèmes d'exploitation. Realityo Systems avait également attiré l'attention l'année dernière après avoir déposé une demande d'enregistrement pour "realityOS" à la fin de l'année 2021.



Ces dernières semaines, Realityo Systems a déposé d'autres demandes dans différents pays pour le terme "realOS", mais avec une description beaucoup plus limitée, se concentrant sur les "systèmes d'exploitation d'ordinateurs et les systèmes d'exploitation d'ordinateurs pour circuits intégrés".

Une marque déposée pour "realOS" aux États-Unis datant de 2006 était précédemment détenue par Fujitsu, mais elle a changé de propriétaire à plusieurs reprises avant d'être rachetée par Realityo Systems en novembre 2022.

Apple sème le trouble sur les marques

Ces derniers jours, plusieurs marques et logos liés aux systèmes d'exploitation du casque à venir ont été aperçus, notamment "xrOS", "xrProOS", "realityproOS" et "realOS". Cependant, il est peu probable qu'Apple ait l'intention de les utiliser toutes comme noms commerciaux. Il est probable qu'Apple cherche à protéger différentes options alors qu'elle se prépare à présenter son tout premier casque, semant ainsi le trouble du côté des auteurs de fuite... Réponse dans deux semaines lors de la WWDC 23 !