La marque RealityOS déposée est un nouvel indice sur le casque AR/VR d'Apple

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Il y a quelques mois, nous faisions état de plusieurs références à une plateforme nommée "RealityOS" dans les logs de l'App Store. Un élément supplémentaire qui corroborait les multiples rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait sur un premier casque de réalité mixte. Aujourd'hui, grâce au dépôt de la marque "RealityOS", nous avons un indice supplémentaire sur le fameux casque AR/VR d'Apple.

Un dépôt de marque par une société inconnue

Comme l'a découvert Parker Ortolani, une société inconnue appelée Realityo Systems LLC a enregistré la marque "RealityOS" auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). La marque a été déposée le 8 décembre 2021 pour des catégories telles que "périphériques", "logiciels" et, surtout, "matériel informatique portable". Si, de prime abord, on peut penser à une société quelconque, un faisceau de preuves pointent vers la firme de Cupertino.

credit to @AliAlimedina42 for this other find: looks like “RealityOS” was also filed in Uganda earlier this year by the same corporation and it’s accompanied by a word mark in none other than the San Francisco font https://t.co/IRTW8B7oqK https://t.co/HGKKPF7yB4 pic.twitter.com/pixnUBHG1m — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022





Vous le savez certainement, Apple et le culte du secret aurait pu faire un très bon titre de film à suspense. La société dirigée par Tim Cook depuis dix ans désormais s'est toujours efforcée de garder ses projets secrets. Cela passe par une division des équipes en unités aveugles aux fausses informations en passant par la création de sociétés écrans pour brouiller les pistes lors des dépôts de marques et de brevets. C'est comme cela que la compagnie dépose les marques de macOS en avance avec la société "Yosemite Research LLC".



Justement, cette dernière est enregistrée exactement à la même adresse que "Realityo Systems LLC", ce qui renvoie à "Corporation Trust Center" - une société réelle qui fournit des services de marque dont Apple est un client.



Mieux, Ortolani a rapidement eu des réponses sur Twitter avec un utilisateur qui a trouvé un dépôt identique en Ouganda, et un autre en Uruguay. Il y a même une trace de "Realityo Systems LLC" au Brésil. Une partie d'entre elles ont des logos utilisant la police d'écriture créée par Apple, la San Francisco. Et si cela ne suffisait pas, la marque RealityOS a le 8 juin 2022 comme date limite pour le "dépôt international" auprès de l'USPTO, soit deux jours après la WWDC 22 à venir.

C'est quoi RealityOS ?

RealityOS est probablement le nom du nouveau système d'exploitation d'Apple créé pour les prochains appareils AR/VR de la société. Selon les rumeurs, Apple travaille sur deux nouveaux appareils - une paire de lunettes Apple Glass et un casque de réalité mixte.



"realityOS" ou "rOS" a été accidentellement référencé par Apple dans les logs de mise à jour de l'App Store plus tôt cette année. La première apparition de rOS a été signalé pour la première fois par Bloomberg en 2017 avec le nom de code interne "Oak".



Bien que le projet les Apple Glass soient toujours en cours de développement, un récent rapport a révélé que les dirigeants d'Apple ont récemment fait une démonstration du nouveau casque AR/VR au conseil d'administration de la société. Cela suggère que le produit pourrait être annoncé dès la WWDC 2022 la semaine prochaine.



Le casque sera doté de deux écrans micro-OLED 4K, de 14 caméras, de puissants processeurs équivalents aux puces de la série M1, de capacités de suivi oculaire, d'une prise en charge des gestes de la main, d'un son spatial et d'autres fonctionnalités. Lors de son lancement, le casque devrait coûter au moins 2000 dollars, certains pariant même sur 3 000 dollars.



Réponse le 6 juin à 19h lors du keynote d'ouverture !