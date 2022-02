De nouvelles références à realityOS publiées par erreur par Apple

Il y a 6 heures

AR/VR

Alban Martin

Depuis des années, des milliers d'ingénieurs logiciels et matériels d'Apple travaillent sur un dispositif AR et VR. La première itération de ce projet serait très probablement un casque autonome, doté d'écrans haute résolution et de performances comparables à celles de la puce M1 Pro.



Nous voyons maintenant de plus en plus de références à "realityOS", le système d'exploitation que le casque utilisera, fuir dans le code open-source d'Apple, alors que le matériel se rapproche d'une présentation.

Un système realityOS dévoilé par mégarde par Apple

Selon les rumeurs, Apple prévoit d'annoncer officiellement le casque cette année, peut-être lors de la WWDC 22 ou d'un événement médiatique à l'automne. Cependant, un rapport récent de Bloomberg a semé le doute sur ce calendrier, car apparemment le matériel est confronté à des défis techniques (surchauffe ?), et l'annonce pourrait être repoussée à 2023.

Concernant le casque Apple en lui-même, il devrait être techniquement avancé avec de nombreux capteurs, des écrans 8K, mais un peu encombrant et cher. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple a déjà commencé à travailler sur un casque de deuxième génération qui sera plus léger et moins onéreux. Plus tard dans la décennie, on pense qu'Apple espère miniaturiser davantage la technologie et commercialiser des lunettes Apple Glass légères et discrètes destinées à remplacer entièrement l'iPhone.



Des références à un système appelé realityOS ont été trouvées dans le repo open source dyld et dans les logs de téléchargement de l'App Store. Sans surprise, cela indique que le casque comprendra un App Store permettant aux développeurs tiers de distribuer des applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Steve Troughton-Smith a souligné les références à un simulateur realityOS, qui sera sans doute utile aux développeurs pour tester les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle avant que le matériel du casque ne soit largement disponible.

“#if TARGET_FEATURE_REALITYOS”



Well then. This at least confirms it 1) has its own OS & binaries, and 2) has a realityOS Simulator https://t.co/6a25kWshXR pic.twitter.com/RyF5O5gFjg — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 9, 2022





Des références au matériel AR/VR ont déjà été trouvées auparavant, notamment dans les versions préliminaires d'iOS 13. L'existence de "rOS" a été signalée pour la première fois en 2017.