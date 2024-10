Les résultats financiers d'Apple pour T1 2024 seront annoncés le 1er février

Le dernier trimestre est toujours le plus important pour une entreprise comme Apple, on retrouve la période du Black Friday, du Cyber Monday et aussi de Noël. Sans grande surprise, c'est sur cette période où les iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et autres produits s'écoulent à une très grande vitesse. Les premiers résultats financiers de 2024 vont probablement être les plus regardés par les investisseurs, car si Apple annonce ses résultats du premier trimestre de l'année fiscale de 2024, ce sont en réalité les résultats du dernier trimestre civil de 2023.

Des ventes records grâce aux

iPhone 15 ?

Apple est sur le point d'annoncer ses premiers résultats financiers de 2024, prévus pour le 1er février en soirée. Cette révélation est attendue avec impatience par les investisseurs et les analystes du secteur, car elle fournira un aperçu crucial de la performance de l'entreprise pendant le trimestre clé s'étendant du 1er octobre au 31 décembre 2023.



Selon les analystes, Apple pourrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel aux alentours de 117,8 milliards de dollars, ce qui représenterait une légère hausse par rapport au dernier trimestre de 2022 où l'entreprise avait déclaré un chiffre d'affaires de 117,2 milliards de dollars. Cette prévision optimiste survient malgré des défis notables, notamment l'interdiction temporaire des Apple Watch aux États-Unis pendant quelques jours, avant que celle-ci soit annulée par la Cour d'appel.

Plusieurs lancements de nouveaux produits qui ont probablement dynamisé les ventes

Le trimestre en question a été marqué par plusieurs lancements de nouveaux produits pour Apple. Parmi les lancements, on note la commercialisation de nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés de puces M3, réputées pour leur performance améliorée. L'iMac a également bénéficié d'une mise à jour importante, intégrant la puce M3. Par ailleurs, Apple a élargi son offre de produits avec le lancement d'un nouveau modèle d'Apple Pencil, plus abordable et équipé d'un port USB-C.



Enfin, le 1er octobre marque aussi la commercialisation récente des iPhone 15, les nouveaux smartphones étaient disponibles depuis seulement quelques semaines. Ces nouveaux modèles sont susceptibles d'avoir contribué de manière significative au chiffre d'affaires de l'entreprise, étant donné l'importance historique des ventes d'iPhone pour les résultats globaux d'Apple.



Dans l'ensemble, les résultats financiers à venir d'Apple seront un indicateur précieux de la santé de l'entreprise dans un contexte économique difficile. On espère également que Tim Cook se prêtera au jeu des traditionnelles interviews après la publication des résultats financiers, on peut s’attendre à ce que le PDG d'Apple adresse quelques mots à propos du Vision Pro qui sortira le lendemain.



