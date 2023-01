Apple dévoilera ses résultats financiers du 1er trimestre 2023 le 2 février

C'est l'un des moments les plus importants pour les investisseurs qui renouvellent leur confiance à Apple chaque année. L'entreprise va prochainement dévoiler ses résultats financiers du premier trimestre fiscal 2023, ou quatrième trimestre civil de 2022. L'occasion de voir si les difficultés de stock des iPhone 14 Pro ont vraiment impacté les revenus du géant californien !

Un trimestre catastrophique ?

Tous les ans, Apple impressionne et bat à un nouveau record avec son chiffre d'affaires du dernier trimestre de l'année. C'est la période du Black Friday et de Noël et les achats sont à chaque fois très nombreux aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde. Cependant, la fin d'année de 2022 a été un peu spéciale, car plusieurs points inquiétants pourraient justifier des résultats financiers décevants :

Les iPhone 14 Pro : Apple a rencontré d'importantes difficultés avec son partenaire Foxconn. Une gigantesque usine en Chine a vu sa capacité de production s'effondrer après des démissions massives d'employés mécontents de voir leur salaire arriver en retard.

Cela a engendré des décalages dans les expéditions des derniers iPhone ! Sans surprise, les délais de livraison sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs ont été chaotiques de novembre à début janvier.

Apple dévoilera le 2 février à 22h00 ses résultats financiers, Tim Cook prendra après le temps d'organiser une grande conférence téléphonique pour discuter avec les investisseurs afin de les rassurer sur les mois à venir. À l'issue de cette conversation, de nombreuses informations arrivent à fuiter sur des statistiques précises, sur la quantité d'abonnés aux services, sur des projets en cours…



Apple n'a pas fourni d'estimation de chiffre d'affaires ou de bénéfices sur le quatrième trimestre civil de 2022. En 2021, Apple avait battu un nouveau record de revenus, l'entreprise avait enregistré un chiffre d'affaires de 123,9 milliards de dollars et un bénéfice trimestriel net de 34,6 milliards de dollars.

Vu l'ensemble des problèmes qu'il y a eu ces derniers mois, il est quasiment impossible qu'Apple arrive à faire mieux en 2022 !

Il n'est pas à exclure que la firme de Cupertino arrive à dépasser les 100 milliards de chiffre d'affaires, toutefois cela devrait se faire avec difficulté.