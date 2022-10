Les analystes prévoient d'excellents résultats financiers pour le 4e trimestre 2022 d’Apple

La mesure dans laquelle la société est capable de faire face aux perturbations permanentes de la chaîne d'approvisionnement est également une question importante . Pour éviter de décourager les investisseurs, Apple a cessé de donner des indications au début de l'épidémie, car il y avait trop d'inconnues pour faire des prévisions précises. C'est toujours le cas, bien que la société ait fourni quelques indices lors des récents appels à résultats. Certains analystes affirment que les Wearables (Apple Watch, AirPods...) vont influencer positivement les résultats financiers d'Apple, la montre connectée connaît toujours un franc succès pendant les vacances d'été où les consommateurs ont tendance à suivre leurs activités à l'extérieur comme ils ont plus de temps libre. Rendez-vous jeudi soir pour connaître les résultats financiers d'Apple pour le troisième trimestre de l'année en cours. Pour rappel, l'année dernière, Apple avait annoncé un chiffre d'affaires de 83,36 milliards de dollars (+28,84%) et un bénéfice net de 20,55 milliards de dollars (+62,2%), la gamme iPhone 13 avait fait énormément de bien à la firme de Cupertino !

Selon un récent rapport de CNBC , les analystes de Wall Street attendent de pied ferme Apple jeudi soir, l'entreprise divulguera ses résultats financiers du troisième trimestre civil de 2022. En général, il s'agit d'une période assez "calme" à cause des vacances d'été, mais aussi très mouvementée grâce au mois de septembre qui comprend les nouveautés matérielles (iPhone 14, Apple Watch et AirPods Pro). Le rapport explique :

Apple est à chaque fois très attendue sur ses résultats financiers trimestriels, la question que se posent les investisseurs et analystes est toujours la même : "est-ce que les résultats financiers battront un nouveau record ?". Jeudi prochain, Apple va dévoiler les résultats financiers de juillet à septembre 2022 inclus, l'occasion de vendre du rêve aux investisseurs !

