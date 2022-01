Apple publiera ses résultats financiers du 1er trimestre fiscal de 2022 le 27 janvier

Il y a 6 heures

Julien Russo

Comme à son habitude, Apple publiera les résultats financiers du premier trimestre fiscal de 2022 à la fin du mois de janvier. Ces résultats concernent bien évidemment le chiffre d'affaires et le bénéfice net réalisés sur la période d'octobre à décembre 2021. Les investisseurs et analystes s'attendent pour la plupart à des résultats records surtout avec la "grande forme" des ventes de la gamme iPhone 13 partout dans le monde.

Rendez-vous le 27 janvier !

Tard dans la soirée, Apple a mis en ligne sur sa page de relations avec les investisseurs une note concernant la publication des prochains résultats financiers. Le géant californien a donné rendez-vous le 27 janvier en soirée pour dévoiler les revenus générés sur le dernier trimestre de 2021.

Cette période de l'année est la plus rentable pour Apple, puisqu'on y retrouve le Black Friday, la journée Single Day en Chine et bien sûr... Noël !



Apple devrait annoncer un chiffre d'affaires record et un bénéfice net en forte hausse par rapport au dernier trimestre de 2020.

Comme chaque année, le géant californien a pris le soin de sortir toutes ses nouveautés matérielles vers la rentrée afin que tout soit disponible en Apple Store et chez les revendeurs pour les fêtes de fin d'année.



Dans ces résultats financiers qui seront mis en ligne le 27 janvier, on retrouvera les revenus générés sur les iPhone 13, les nouveaux MacBook Pro M1 ainsi que les AirPods 3. On pourra également observer l'impact qu'a eu la pénurie des puces et composants sur les ventes d'iPhone, pour rappel la perte a été estimée à 6 milliards de dollars sur les derniers résultats financiers d'Apple.

Il se peut que la firme de Cupertino dévoile une perte similaire ou légèrement supérieure étant donné que le mois de novembre a été chaotique sur les délais de livraison des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Apple a probablement dû faire face à des annulations massives de commandes, les clients acceptent difficilement d'attendre 4 à 5 semaines pour recevoir leur nouvel iPhone.



Pour rappel, au premier trimestre fiscal de 2021, Apple avait annoncé un chiffre d'affaires record de 111,4 milliards de dollars avec un bénéfice net de 28,8 milliards de dollars. L'entreprise avait vu les ventes d'iPad et de Mac progresser d'une façon phénoménale grâce au télétravail et à la nécessité d'acquérir du matériel informatique. Les iPhone 12 avaient eux aussi connu des ventes exceptionnelles grâce notamment à l'arrivée du modem 5G qui était très attendu par les clients Apple.



Vous pourrez retrouver l'intégralité des résultats financiers d'Apple dès leur publication sur iPhoneSoft.fr, nous vous partagerons également les commentaires de Tim Cook et Luca Maestri le vice-président principal et directeur financier d'Apple.



(Note : Nous sommes au courant qu'il est étrange qu'Apple mentionne le "premier trimestre fiscal de 2022" alors que celui-ci ne fait que commencer. Dans ses résultats financiers, Apple révèlera les revenus du quatrième trimestre civil de 2021, mais son exercice débute le 1er octobre. Inutile de nous le faire remarquer dans les commentaires, il ne s'agit pas d'une erreur).