App Store : Apple a réalisé son meilleur trimestre sur les quatre dernières années !

Dans le segment des services, l'App Store est sans aucun doute ce qui rapporte le plus à Apple chaque trimestre. Malgré la diminution des commissions prélevées sur les développeurs qui gagnent moins d'un million de dollars par an, l'ouverture de la distribution des applications en Europe... la recette continue de fonctionner à tel point que, selon un rapport, l'App Store génère nettement plus d'argent que le Play Store de Google !

L'App Store affiche des revenus plus élevés que d'habitude

Au premier trimestre de 2024, Apple a enregistré son meilleur trimestre en termes de revenus sur les quatre dernières années, confirmant ainsi la tendance selon laquelle les propriétaires d'iPhone dépensent plus en applications que les utilisateurs d'Android. Malgré une base d'utilisateurs Android bien plus grande à travers le monde, Google ne parvient pas à égaler les revenus générés par Apple avec son Play Store.



Selon le rapport de Sensor Tower, les dépenses globales des consommateurs sur iOS, Android et les autres OS pour smartphone ont augmenté de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Les transactions non liées aux jeux ont particulièrement progressé, elles ont augmenté de 19,4 % pour atteindre 35,8 milliards de dollars. Les revenus des jeux ont également connu une hausse, avec une augmentation de 2,9 % franchissant la barrière des 20 milliards de dollars pour la première fois en deux ans.

Revenus par plateforme au premier trimestre de 2024 :

App Store : 24,6 milliards de dollars, en hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente.

24,6 milliards de dollars, en hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Google Play Store : 11,2 milliards de dollars, en hausse de 5,3 %.

Revenus des jeux mobiles au premier trimestre de 2024 :

App Store : 13 milliards de dollars, en hausse de près de 6 %.

13 milliards de dollars, en hausse de près de 6 %. Google Play Store : 7,3 milliards de dollars, revenus stables.

Il y a plus de téléchargements du côté d'Android

En termes de téléchargements, Google Play reste le leader incontesté avec 25,6 milliards de téléchargements. De son côté, l'App Store d'Apple a enregistré 8,4 milliards de téléchargements, une hausse de 2,1 %. Même si Google Play domine sur le volume de téléchargements, Apple continue de dominer en termes de revenus réels des consommateurs, ce qui est bien plus intéressant pour les résultats financiers.



Le rapport explique également que les États-Unis se sont imposés comme le plus grand marché en termes de dépenses, le pays a atteint 12,4 milliards de dollars. Cette performance impressionnante d'Apple montre l'efficacité de sa stratégie de monétisation et sa capacité à attirer des consommateurs prêts à dépenser plus pour des applications et des services de haute qualité.

