La WWDC 2022 encore virtuelle en juin prochain ?

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Actualité Apple

Alexandre Godard

La WWDC 2022 va-t-elle retrouver son format initial ? Étant donné la situation sanitaire actuelle jugée encore délicate et le bonheur trouvé par les sociétés dans l'organisation des évènements 100% virtuels qui cartonnent, on en doute fortement...

Ça commence à faire long...

Tous les grands évènements vont-ils se tenir une fois de plus en virtuelle pour cette année 2022 ? Au moment où nous écrivons ces lignes, le CES qui se déroule à Las Vegas et comme chaque année début janvier a pour sa part fait le pari audacieux de reprendre une présentation "normale", autrement dit en physique.



Manque de chance, le variant Omicron qui semble poser problème pour beaucoup de gouvernements à travers le monde à fait fuir énormément de sociétés qui devaient se trouver sur place. Si plusieurs marques ont décidé de s'y rendre, une grande majorité a opté pour l'annonce virtuelle.



La grande question que l'on se pose maintenant, c'est qu'en sera-t-il d'ici six mois ? Une question dont personne n'a actuellement la réponse même si certains décident d'anticiper et de jouer la carte de la précaution à l'image de l'E3. Comme annoncé par les dirigeants du salon gaming il y a quelques heures, l'édition 2022 de l'E3 qui se déroulera au mois de juin sera une fois de plus 100% virtuelle.



L'unique raison étant bien évidemment la pandémie, on commence tout de même à se demander quand est-ce que tout le monde va commencer à "revivre normalement". S'il est tout à fait logique d'anticiper les risques liés à l'organisation d'un évènement de ce type dans une telle période, les fans seront une fois de plus déçus de patienter une année supplémentaire avant d'y mettre les pieds comme au bon vieux temps.

Le sort de l'E3 2022 étant scellé, on peut maintenant se tourner vers Apple et sa fameuse WWDC, la conférence destinée aux développeurs sur iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et macOS. Un moment magique pour tous en réalité car il permet également d'apprendre officiellement les nouveautés à venir dans le nouvel OS prévu pour le mois de septembre.



Si Apple n'a pour le moment apporté aucune indication sur le sujet, nous pouvons tout de même émettre l'hypothèse qui semble la plus plausible et malheureusement elle ne va pas dans le bon sens. Au vu des évènements actuels et des prises de décisions, il y a fort à parier pour que la WWDC 2022 soit une nouvelle fois en version digitale exclusivement.



Premièrement, Apple a toujours été très attentif et réactif au sujet de la pandémie. Le géant américain a été parmi les premiers à fermer rapidement ses boutiques à travers le monde lorsque c'était nécessaire, sans oublier la mise en place de règles de distanciations...



Deuxièmement, l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 4 mars a de son côté été confirmée comme virtuelle. Une preuve de plus que le retour au format physique est pour le moment en stand-by du côté de Cupertino même pour un évènement qui aura lieu dans deux mois.



Troisièmement, s'il est tout à fait compréhensible que celles et ceux qui avaient la chance de se rendre à ce genre d'évènements n'attendent qu'une chose c'est de recommencer, force est de constater que l'excellent déroulement des conférences virtuelles ne va pas les aider.



Car si l'on se doute que tout le monde et même les sociétés elles-mêmes attendent avec impatience le retour des conférences physiques, il faut reconnaître que le format virtuel à ses avantages. Le virtuel permet d'éviter le coût de l'organisation en physique et surtout, les acteurs sont totalement focus sur la caméra web aux yeux du monde entier. Pour être tout à fait franc, on se demande même si les sociétés n'y ont pas pris goût.



Les mois à venir apporteront une réponse concrète à notre question mais si votre objectif était de vous déplacer réellement à ce genre d'évènements, désolé de vous apprendre qu'il est fort probable que 2023 soit la bonne année et non 2022.