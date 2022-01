Apple organisera une assemblée annuelle des actionnaires le 4 mars (en virtuel)

Tous les ans, Apple organise une assemblée qui réunit les actionnaires, ce rendez-vous qui peut durer plusieurs heures permet à Tim Cook et son équipe d'écouter les avis des actionnaires et de prendre en compte leurs inquiétudes. Cette année encore, l'assemblée devrait aborder de nombreux sujets.

Apple donne rendez-vous à ses actionnaires le 4 mars

La firme de Cupertino a publié hier en fin de soirée son avis annuel d'assemblée générale des actionnaires. À travers un document déposé auprès de la SEC, on apprend que la réunion aura lieu le 4 mars à partir de 9 heures (PT) et sera exclusivement virtuelle au lieu d'une présence physique au Steve Jobs Theater. Apple fait ce choix en raison de la crise sanitaire qui a pris une nouvelle ampleur affolante aux États-Unis depuis l'apparition du variant Omicron.



Le géant californien explique aux actionnaires :

Nous sommes heureux d'accueillir les actionnaires à l'assemblée annuelle 2022. En raison de la pandémie de COVID-19, l'assemblée annuelle se tiendra dans un format virtuel afin d'offrir une expérience sûre à nos actionnaires et à nos employés.



L'accès en ligne à la web-émission ouvrira environ 15 minutes avant le début de l'assemblée annuelle. La participation à l'assemblée annuelle est soumise aux limites de capacité fixées par le fournisseur de la plate-forme de réunion virtuelle.



Votre vote est important pour nous. Même si vous prévoyez d'assister à l'assemblée annuelle, nous vous encourageons à voter vos actions à l'avance pour vous assurer que votre vote sera représenté à l'assemblée annuelle.

Quels seront les sujets abordés ?

L'assemblée annuelle des actionnaires n'a pas de programmation, il s'agit d'une discussion entre les actionnaires, Tim Cook et le reste de l'équipe de direction. Évidemment, le CEO d'Apple peut lancer la conversation sur un sujet en particulier, mais l'intérêt de ce rendez-vous est principalement de répondre aux interrogations et aux potentielles inquiétudes que peuvent avoir les actionnaires sur la gestion d'Apple.



Plusieurs sujets devraient faire l'objet d'un long échange. À commencer par la crise sanitaire qui provoque une pénurie de puces et qui fait perdre des ventes à Apple à cause de la production qui rencontre régulièrement des moments de faiblesse. Nous l'avons vu lors du dernier résultat trimestriel où Tim Cook avait annoncé une perte de 6 milliards de dollars suite à des contraintes d'approvisionnement qui ont été plus importantes que prévu.



Bien sûr, une perte financière de cette taille est colossale et entraîne sans surprise une vive frayeur chez les actionnaires. On imagine tout de même que Tim Cook ne devrait pas trop en "prendre pour son grade", car toutes les entreprises concurrentes sont impactées et qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle à part l'anticipation.



L'autre sujet qui devrait beaucoup faire parler lors de cette assemblée annuelle des actionnaires, c'est cette sordide affaire de discrimination qui sévirait en interne chez Apple.

Un rapport publié il y a 2 semaines a expliqué que les actionnaires avaient demandé un audit en urgence pour tenter de comprendre pourquoi il n'y avait pas une équité raciale dans les postes à haute responsabilité.



En effet, des statistiques assez surprenantes circulent sur internet. Le pourcentage de cadres afro-américains est faible chez Apple quand on le compare à des entreprises concurrentes.

En 2014, on comptait 3% de cadres afro-américain et 6% d'Hispaniques. En 2020, ces statistiques ne se sont pas améliorées, on est passé à 3% de cadres afro-américain et 8% de cadres hispaniques.

Tim Cook va devoir apporter des réponses à ces statistiques qui prouvent qu'Apple a un véritable problème pour confier des postes importants aux personnes afro-américaines ou hispaniques.

