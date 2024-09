IA : l'assemblée annuelle des actionnaires d'Apple prévue demain s'annonce tendue

Mercredi 28 février 2024, date de l'assemblée annuelle des actionnaires d'Apple. Une réunion importante qui rassemble la société et les plus importants actionnaires. Comme prévu, l'IA devrait être le sujet principal.

IA : Apple va devoir en dire plus

C'est demain que se tiendra l'assemblée annuelle des actionnaires d'Apple. Un moment durant lequel les principaux actionnaires dans l'entreprise soumettent des propositions et demandent des réponses sur de nombreux sujets.



Cette année, trois des dix plus grandes entreprises actionnaires d'Apple exigent que la firme s'exprime davantage sur son utilisation de l'intelligence artificielle et la mise en place d'un système de sécurité à la hauteur. Un débat important quand on sait que 2024 sera l'année de l'IA pour Apple avec une première présentation concrète à la WWDC en juin puis la sortie d'iOS 18 courant septembre.

Elles reprochent d'ailleurs à Apple d'avoir été trop discret sur le sujet ces dernières années. L'une d'elles avait déjà rencontré la firme pour évoquer l'IA sans pour autant réussir à la faire parler. Actuellement, la ligne directrice d'Apple concernant l'intelligence artificielle serait trop vague. Les investisseurs veulent s'assurer de son fonctionnement et des risques majeurs à venir.



De son côté, Apple souhaite bien évidemment l'inverse. La pomme croquée affirme que s'exprimer clairement sur le sujet pourrait lui porter gravement préjudice sur sa stratégie et, pire encore, donner des informations précieuses à la concurrence. Les échanges s'annoncent croustillants.



