L'assemblée annuelle des actionnaires d'Apple calée au 10 mars 2023

L'assemblée annuelle des actionnaires d'Apple de 2023 aura lieu le vendredi 10 mars à 18 h, heure de Paris, selon un dépôt de la SEC publié cette nuit. Il s’agit d’un rendez-vous très important pour les détenteurs d’actions AAPL, d’autant que la bourse a été grandement touchée en 2022, notamment les valeurs technologiques. Si Apple a bien résisté, elle a fléchi en fin d’année.

Un rendez-vous pour les actionnaires

Les personnes qui souhaitent assister, voter et soumettre des questions pendant l'assemblée annuelle peuvent se rendre sur le site de l'assemblée virtuelle et entrer un numéro de contrôle inclus dans l'avis de disponibilité des documents de procuration sur Internet fourni aux actionnaires. Apple précise que l'accès en ligne sera ouvert environ 15 minutes avant le début de la réunion, mais que les questions peuvent être soumises à l'avance jusqu'au jeudi 9 mars à 20 h 59, heure du Pacifique. Le vote est ouvert aux actionnaires enregistrés à la fermeture des bureaux le 9 janvier 2023 et détenteurs d’actions AAPL.

Comme d’habitude, on trouve les points classiques à l'ordre du jour, comme le vote pour la réélection du Conseil d'administration, la ratification d'Ernst & Young LLP en tant que cabinet d'expertise comptable d'Apple, l'approbation de la rémunération des dirigeants, le vote sur les propositions des actionnaires, etc.



Les réunions d'actionnaires d'Apple ne sont généralement pas très intéressantes pour le public, car les dirigeants de la société restent évasifs quant aux questions sur les ventes de produits et services et évitent de parler des futurs produits. Cependant, ces réunions peuvent parfois révéler quelques informations croustillantes. Avant la pandémie de COVID-19, les réunions se tenaient en personne au Steve Jobs Theater, à l’Apple Park.