Apple va organiser une exposition de photographie à Paris le 10 et 11 novembre 2023

La photographie est un atout régulièrement mis en avant dans les campagnes publicitaires de l'iPhone, Apple n'hésite pas non plus à organiser des concours avec des récompenses et maintenant... une exposition ! Les iPhone prennent des photos magnifiques et Apple veut que tout le monde le sache.

Une exposition de photos prises avec l'iPhone 15 Pro Max

Apple fait une entrée remarquée dans le monde de l'art en organisant une exposition photographique éphémère intitulée "I Remember You". Cette exposition de deux jours s'ouvre demain, le vendredi 10 novembre, à Paris, elle promet de captiver le public avec des œuvres réalisées exclusivement avec l'iPhone 15 Pro Max.



Apple décrit l'exposition "I Remember You" comme étant une célébration de la photographie et de la nostalgie, où le passé se cristallise à travers l'objectif de cinq photographes de renom : Malin Fezehai, Karl Hab, Vivien Liu, Mika Ninagawa et Stefan Ruiz. Chacun apporte sa vision unique et ses souvenirs émouvants, capturant l'essence du temps qui passe grâce à la puissante lentille de l'iPhone 15 Pro Max.

Les fonctionnalités avancées du système de caméra de l'iPhone 15 Pro Max, notamment un téléobjectif 5x, un appareil photo principal de 48 mégapixels et une qualité d'image par défaut de 24 mégapixels, seront mises en avant pendant l'exposition à travers les œuvres exposées. Ces spécifications techniques ne sont pas simplement des chiffres, mais des outils qui permettent aux artistes de repousser les limites de leur créativité et Apple compte bien le prouver !



Rendez-vous à l'Espace Corderie au 14 rue de la Corderie dans le 3e arrondissement de Paris demain dès 11h. L'exposition est accessible vendredi 10 novembre et samedi 11 novembre de 11h à 19h.