Apple présentera ses résultats du T4 2023 le 2 novembre

Hier soir, Apple a confirmé qu'elle annoncerait ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2023 le 2 novembre prochain. Une date importante puisqu'elle intervient quelques semaines après que l'entreprise a dévoilé le nouvel iPhone 15 ainsi que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Les chiffres seront très scrutés car ces produits auront déjà un impact sur le chiffre d'affaires d'Apple au quatrième trimestre fiscal 2023. Pour mémoire, la firme américaine commence son exercice au 1er octobre de l'année n-1.

Des résultats attendus

Apple a annoncé qu'elle présentera ses résultats pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023 le jeudi 2 novembre. Le rapport sera disponible à 23h00, heure de Paris, ce jour-là, et le PDG d'Apple, Tim Cook, et le directeur financier, Luca Maestri, commenteront les chiffres lors d'une conférence téléphonique avec les analystes dans la foulée.



Un flux audio en direct de la conférence sera disponible sur la page des relations avec les investisseurs d'Apple, et un enregistrement sera disponible plus tard dans la journée pour être réécouté.

Le trimestre en question s'est déroulé du 1 juillet au 30 septembre. Au cours de cette période, Apple a donc lancé ses quatre iPhone 15, l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch Ultra 2 et les AirPods Pro 2 mis à jour avec un boîtier de charge USB-C.



Apple n'a pas fourni de prévisions officielles depuis le début de l'année 2020, mais les analystes s'attendent à ce que l'entreprise déclare un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 89,2 milliards de dollars en moyenne. Apple a déclaré un chiffre d'affaires de 90,1 milliards de dollars au cours du trimestre précédent.

M. Maestri a fait le commentaire suivant lors de la conférence téléphonique sur les résultats d'Apple au dernier trimestre :

Nous prévoyons que le chiffre d'affaires du trimestre de septembre en glissement annuel sera similaire à celui du trimestre de juin, en supposant que les perspectives macroéconomiques ne se détériorent pas par rapport à ce que nous prévoyons aujourd'hui pour le trimestre en cours.

L'action AAPL a clôturé à 173 dollars aujourd'hui, en baisse par rapport à son plus haut niveau sur 52 semaines de 198,23 dollars.