Apple publie ses résultats financiers pour T2 2023

La firme de Cupertino vient de publier ses résultats du deuxième trimestre fiscal de 2023. En année civile, il s'agit évidemment du premier trimestre de l'année en cours, mais Apple commence toujours son exercice au 1er octobre. Nous allons voir si, malgré les pénuries de composants et l'inflation galopantes, les résultats sont toujours en forme. Les analystes s'attendaient à une petite baisse.

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Si la pénurie de composants semble être bientôt derrière nous, il n'y pas eu de mouvement majeur ayant pu entraver le bon fonctionnement des usines sur les trois derniers mois, contrairement au trimestre précédent.



Les résultats dévoilés ce soir valent pour les mois de janvier, février et mars 2023.

Entrons directement dans le vif du sujet avec le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 94,84 milliards de dollars. Une somme en baisse de 2,51 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 24,16 milliards de dollars avec un bénéfice par action de 1,43 dollar.



Le chiffre d'affaires du second trimestre fiscal 2023 est ventilé en plusieurs catégories :

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Nous sommes heureux d’annoncer un record historique pour les services et un record pour l’iPhone au trimestre de mars, malgré un environnement macroéconomique difficile, et de voir notre base installée d’appareils actifs atteindre un record historique. Nous continuons d’investir sur le long terme et d’appliquer nos valeurs, notamment en réalisant des progrès majeurs dans la créations de produits et de chaînes d’approvisionnement neutres en carbone d’ici 2030.