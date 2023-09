Les premiers test des AirPods Pro 2 avec USB-C

Lors de la récente présentation de l'iPhone 15, Apple a dévoilé une version actualisée des AirPods Pro 2. Cette nouvelle édition est dotée d'un boîtier avec port USB-C, d'une meilleure résistance à la poussière et d'une compatibilité avec le son sans perte en vue de l'utilisation du casque Vision Pro d'Apple.



Apple continue de les désigner comme les AirPods Pro de deuxième génération et ne propose pas l'étui USB-C séparément. Mais voyons ce qui change avec les premiers tests.

Des changements à la marge

Les AirPods Pro 2 USB-C sont disponibles à la commande depuis la semaine dernière, et ils seront dans les mains des clients et dans les magasins à partir de ce vendredi. Certains médias ont déjà partagé leurs premières impressions sur ces écouteurs qui ne devraient pas convaincre les possesseurs des premiers AirPods Pro 2.



En effet, la plupart des avis tendent à confirmer qu'il n'y a pas de raison impérieuse pour les utilisateurs actuels des AirPods Pro de deuxième génération de procéder à une mise à jour. L'ajout de l'USB-C est pratique, l'amélioration de la résistance à la poussière est appréciée, et la prise en charge de l'audio sans perte ne pourra être pleinement testée que lorsque les Vision Pro seront disponibles aux États-Unis, début 2024. En France, ce sera probablement en 2025.



iOS 17 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour tous les AirPods Pro de deuxième génération, notamment l'audio adaptatif, la conscience de la conversation et le volume personnalisé. Il est important de noter que ces fonctionnalités logicielles sont également accessibles aux utilisateurs des AirPods Pro originaux de deuxième génération, qui sont sortis en septembre 2022.

Les premiers avis sur les AirPods Pro 2 2023

Chris Welch de The Verge sur l'audio adaptatif :

Adaptive Audio est censé être un mode set-it-and-forget-it qui allie annulation active du bruit et transparence, annulant les distractions bruyantes si nécessaire tout en vous aidant à rester présent dans votre environnement. D'après mon expérience jusqu'à présent, cette fonctionnalité annule rarement mon environnement au même degré que le mode d'annulation complète du bruit (je ne l'utiliserais pas dans un avion), mais elle réduit suffisamment le son extérieur pour ne pas enlever à ma musique - même à des volumes plus faibles. À mes oreilles jusqu'à présent, il s'agit essentiellement d'une version encore plus intelligente de la transparence adaptative qu'Apple a lancé avec les AirPods Pro de l'année dernière.

Jacob Krol de TheStreet sur l'audio adaptatif et la sensibilisation à la conversation :

Il est presque magique car il fonctionne comme prévu. Par exemple, assis dans le hall d'un hôtel animé, vous rencontrerez le bruit de fond et le bavardage d'autres clients à proximité ; une fois que j'ai engagé Adaptive, cela réduit le poids du bruit, et avec la musique qui joue, tout devient très faible. Si un bruit plus fort apparaît, comme un chariot poussé à travers l'espace, il le traitera en temps réel et l'abaissera spécifiquement. Prenons un scénario plus probable ou courant : je me promène dans mon appartement avec des AirPods Pro, j'écoute de la musique avec Adaptive allumé. Cela réduit le poids de mon système de CVC, similaire à la façon dont l'ANC fonctionne, mais je peux entendre un léger coup à ma porte alors que j'attends un colis de FedEx. J'ouvre la porte, et grâce à Conversation Awareness activée, je peux commencer à parler, et les AirPods Pro passent automatiquement en mode Transparence.

Brian Heater de TechCrunch a écrit conceptuellement sur l'expérience audio sans perte promise avec les AirPods Pro 2 et Vision Pro révisés :

Lorsque les deux sont jumelés, vous obtenez un son sans perte de 20 bits et 48 kHz à une latence ultra-faible. Étant donné la façon dont l'audio spatial sur les écouteurs donne à l'auditeur un sentiment de localisation, il est facile de voir comment les deux vont finalement bien s'associer. Bien sûr, cette expérience spécifique est quelque chose que nous devrons économiser pour un autre jour, plus proche du lancement de Vision Pro, je suppose. En termes pratiques, on pourrait dire que la véritable expérience Vision Pro entièrement immersive nécessite l'achat d'une paire d'AirPods séparée. Si vous dépensez déjà 3 500 $, qu'est-ce que 249 $ de plus entre amis ?

Il mentionne que les "AirPods Pro 2 d'origine se chargeront dans l'ancien boîtier" qui, je crois, est destiné à lire le nouveau boîtier, donc c'est bon pour tous ceux qui espèrent qu'Apple vendra éventuellement le boîtier USB-C séparément.

Ray Wong d'Inverse a également examiné les nouveaux AirPods Pro 2 avec USB-C.

Les écouteurs et l'étui de charge ont tous deux une cote IP54 ; le « 5 » se traduit par une protection contre la poussière et le « 4 » signifie une protection contre les éclaboussures d'eau. Les anciens Lightning AirPods Pro (2e génération) étaient classés IPX4. Je n'ai aucun moyen de confirmer la nouvelle note de dépoussiérage, donc je vais devoir prendre la parole d'Apple. À tout le moins, ils devraient mieux survivre à un voyage à Burning Man. Je n'ai pas non plus pu tester la prise en charge de Lossless Audio avec Apple Vision Pro parce que l'ordinateur spatial ne se lance pas avant le début de 2024.

En clair, rien ne ressort vraiment sur les changements apportés aux AirPods Pro 2 avec USB-C, il faudra attendre le casque Vision Pro.

Pour rappel, les différences sont les suivantes :

Port de charge USB-C sur le boîtier à la place de Lightning.

Meilleure résistance à la poussière

Audio sans perte lorsqu'il est utilisé avec Apple Vision Pro

Acheter AirPods Pro 2 2023

Si vous souhaitez acheter les AirPods Pro 2 USB-C, ils sont à 279 euros sur Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.