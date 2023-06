L'audio adaptatif annoncé par Apple à la WWDC 23 ne sera pas proposé pour l'AirPods Max

Avant son "One more thing" pour présenter son Vision Pro, Apple a dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui va bientôt débarquer sur la seconde génération d'AirPods Pro : l'audio adaptatif. Les écouteurs sans fil vont désormais être capables de prioriser l'écoute d'une musique ou d'un podcast et de laisser passer les sons ambiants que quand ils sont jugés pertinents par le système développé par Apple.

L'AirPods Max exclu de l'audio adaptatif

Les utilisateurs d'AirPods Pro 2 vont bientôt avoir 3 modes pour utiliser leurs écouteurs : le mode transparence, la réduction active de bruit et l'audio adaptatif. Ce dernier mode est une petite révolution selon les déclarations d'Apple, il va permettre aux clients qui ont choisi les AirPods Pro 2 de ne plus s'enfermer dans une bulle où tous les bruits dans leur environnement sont quasiment supprimés.



Apple va dorénavant proposer un juste milieu lors de l'écoute, c'est-à-dire une réduction des bruits, mais avec un filtre pour écarter uniquement les bruits indésirables et garder ceux qui ont le plus de chance de vous intéresser (comme une personne qui parle à côté de vous par exemple).

Si cette nouveauté a donné le sourire aux clients Apple qui détiennent les AirPods Pro 2, c'est la douche froide pour les possesseurs d'AirPods Pro 1 ainsi que les propriétaires... d'AirPods Max. Si on pouvait penser qu'ils seraient privilégiés après avoir dépensé plus de 600€ dans le casque très haut de gamme d'Apple, il n'en est finalement rien.



Pourquoi ce refus de proposer cela sur l'AirPods Max ?

En réalité, Apple n'a aucune raison de mettre des "bâtons dans les roues" de son casque haut de gamme, surtout qu'il faut y apporter un maximum d'arguments pour justifier son prix nettement plus élevé que l'ensemble de ses concurrents !

Le géant californien se serait rendu compte au moment du développement que la puce H1 de l'AirPods Max n'est pas assez performante pour gérer l'audio adaptatif. Pour rappel, les AirPods Pro 2 possèdent la puce H2 qui est plus "apte" à s'occuper de ce nouveau mode qui fusionne de façon dynamique le mode Transparence et la réduction active du bruit.



Autre détail qui pourrait créer de la déception pour les possesseurs d'AirPods Max et d'AirPods Pro 1, c'est l'impossibilité de gérer la nouvelle commande "Siri", il faudra continuer à utiliser "Dis Siri" si votre iPhone sous iOS 17 est loin de vous. Sur ce point-là, on doute de l'excuse du "manque de performance de la puce H1" pour une simple commande vocale, mais bon... Apple a visiblement décidé d'avantager ses AirPods Pro 2 par rapport à tous les autres modèles de la gamme.